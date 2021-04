Ehmen

Das Veterinäramt der Stadt Wolfsburg informiert, dass die Eier der bäuerlichen Hühnerhaltung des Ehepaares Lindner in Ehmen wieder verkauft werden können. Das Verkaufsverbot ist aufgehoben, weil die Höchstgehalte an PCB (Polychlorierte Biphenyle – organische Chlorverbindungen) weit unterschritten sind.

Ende Februar hatte das Veterinäramt eine Belastung mit Polychlorierten Biphenylen (PCB)bei den Hühnereiern aus Ehmen festgestellt. Da der gesetzliche Höchstgehalt überschritten war, untersagte das Amt der betroffenen Hühnerhaltung Lindner daraufhin unverzüglich den Verkauf. Die vorgefundene Konzentration sei nicht akut giftig, teilte die Stadt damals mit.

Due Ursache für die Belastung liegt im Außengelände

Das Veterinäramt kontrollierte den Betrieb nach dem Fund und versuchte die Ursache zu lokalisieren. Einfach war das nicht, aber immerhin steht jetzt fest: Die Ursache für die Belastung liegt im Außengelände liegt, der Ursprung konnte aber nicht gefunden werden.

Regelmäßige entsprechende Untersuchungen im Betrieb werden durchgeführt, teilte die Stadt am Mittwoch mit.

PCB sammeln sich vor allem in Fettgewebe an und können eine Schädigung der Leber sowie des Immunsystems hervorrufen und erbgutschädigend sein. Zudem stehen sie im Verdacht, krebserregend zu sein. Aber: In einer solchen Konzentration wie der vorgefundenen sind sie nicht akut giftig, sondern müssten über einen längeren Zeitraum aufgenommen worden sein.

Von der Redaktion