Ehmen: Veterinäramt findet belastete Hühnereier

Fallersleben

Das Veterinäramt hat am Mittwoch, 24. Februar, eine Belastung mit Polychlorierten Biphenylen (PCB) in Hühnereiern aus Ehmen festgestellt. Da der gesetzliche Höchstgehalt überschritten war, untersagte das Amt der betroffenen Hühnerhaltung Lindner daraufhin unverzüglich den Verkauf. Die vorgefundene Konzentration sei nicht akut giftig, teilte die Stadt am Montag mit. Die Ursache der Kontamination ist noch unklar.

Das Veterinäramt kontrollierte den Betrieb nach dem Fund. Der ausschließlich lokale Vertrieb der Eier über den Hofladen und der dazu gehörige Verkaufsautomat sind mit einer Warnung für die Verbraucherinnen und Verbraucher versehen.

Der gesetzliche Grenzwert war bei den untersuchten Eiern bis zum doppelten Wert überschritten

„Der festgestellte Gehalt an PCB bewegt sich im Nanogrammbereich und damit in einer äußerst geringen Menge, der Grenzwert wurde im vorliegenden Fall bis zum doppelten Wert überschritten“, sagt Stadtsprecherin Elke Wichmann.

PCB sammeln sich vor allem in Fettgewebe an und können eine Schädigung der Leber sowie des Immunsystems hervorrufen und erbgutschädigend sein. Zudem stehen sie im Verdacht, krebserregend zu sein. Aber: In einer solchen Konzentration wie der vorgefundenen sind sie nicht akut giftig, sondern müssten über einen längeren Zeitraum aufgenommen worden sein.

Die Ursache der Kontamination konnten das Veterinäramt und der Betrieb bislang nicht feststellen. Die Suche danach dauert an. Deshalb wollte sich der Landwirt auch vorerst nicht zu dem Fall äußern.

Für eine Kontamination mit PCB kommen verschiedenste Ursachen in Frage

Laut einem Merkblatt des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit kann eine Kontamination mit PCB durch verschiedenste Faktoren entstehen. So können die Hühner den Giftstoff über belastete Böden, Futter oder andere pickbare Materialien aufnehmen. Von Altlasten im Boden über kontaminierte Einstreu bis hin zu ungünstigen Umgebungsbedingungen, zum Beispiel Freilaufflächen an Straßen, sind deshalb viele Ursachen denkbar.

