Ehmen

Seit Monaten steht ein Bauzaun rund um das Gelände des „Alten Freibads“ nahe der Gothaer Straße in Ehmen, ab Montag, 6. September, stehen große Veränderungen an: Die Stadt beginnt dann mit dem Abriss des ehemaligen Schwimmbades. Nicht alle Anwohner freut das.

„Der Rückbau vor allem der Betonsohle des Schwimmbades und der gemauerten Wände ist aus Gründen der Verkehrssicherheit unerlässlich“, erklärt Stadtsprecher Ralf Schmidt. Die Stadt sieht in dem alten Wasserbecken eine mögliche Gefahrenquelle, Passanten könnten ertrinken oder abrutschen. Die Verwaltung sperrte das „Alte Freibad“ deshalb vor einigen Monaten mit dem Zaun ab.

Die Fische und Teichmuscheln müssen umziehen

Jetzt soll die Natur die Fläche zurückerhalten, ab Montag startet die Renaturierung. „Entstehen soll ein natürliches Stillgewässer“, sagt Schmidt. Damit die Stadt die Arbeiten durchführen kann, müssen aber zunächst die aktuellen Bewohner weichen. Der Angelsportverein Ehmen habe bereits damit begonnen, das Wasser abzupumpen. „Möglichst alle Fische und Teichmuscheln sollen dabei schonend in andere Gewässer umgesetzt werden“, betont Schmidt.

Für die Baumaßnahme richtet die Verwaltung auf der gesamten Gothaer Straße ein einseitiges Halteverbot ein. Das ist laut dem Stadtsprecher notwendig, damit Baumaschinen auf Tiefladern zur Baustelle gelangen können. „Zudem werden die abgerissenen Betonteile mit Hilfe von Lastkraftwagen über die Gothaer Straße abtransportiert, um recycelt zu werden“, sagt Schmidt.

Renaturierung startet: Die Angler haben damit begonnen, das Wasser abzupumpen. Quelle: Ute Schmidt

Auch der Zugang zum Wald südlich der Gothaer Straße ist zeitweise eingeschränkt oder versperrt.

WAZ-Leserin wünscht sich Erhalt des historischen Ortes

Nicht bei allen Wolfsburgern kommen die Pläne der Stadt gut an: WAZ-Leserin Ute Schmidt ist verärgert. Aus ihrer Sicht führt die Baumaßnahme zur „kompletten Zerstörung“ eines „historischen Ortes“. Das „Alte Freibad“ sei immerhin im Buch „111 Orte in Wolfsburg, die man gesehen haben muss“, als „einer der schönsten Lost Places der Gegend“ beschrieben. Die WAZ-Leserin meint: „Ich bin doch davon überzeugt, dass eine Einzäunung direkt um das alte Becken und der Erhalt dieses historischen Ortes, den so viele Anwohnern und Waldbesucher seit vielen Jahren lieben und immer wieder gerne besuchen, durchaus eine echte Option wäre.“

