Ehmen: Spielplatz Kreuzkamp bekommt ein neues Spielgerät

Er war mal ein kleines Schmuckstück, der Spielplatz Kreuzkamp in Ehmen. Kinder tobten dort ausgelassen herum, es gab reichlich Spielmöglichkeiten für sie, die Eltern waren zufrieden. Doch das änderte sich, als die Stadt 2019 die beliebte Spielkombination abbauen ließ, weil sie nicht mehr sicher war. Seitdem wird auf einen adäquaten Ersatz gewartet.

Die Stadt ließ nach dem Abbau der Spielkombination eine so genannte KuKuk-Box aufstellen. Das ist ein Container mit Spielmöglichkeiten, der auf den ersten Blick etwas heruntergekommen aussieht. Eltern, aber auch die Ehmerin Renate Thiede sind damit nicht zufrieden und befürchten, dass die Box dauerhaft bleibt.

Die Stadt will eine neue Spielkombination noch dieses Jahr ausschreiben

Bleibt sie aber nicht. Die Stadt verspricht, dass eine neue Spielkombination kommen soll. „Sie wird derzeit ausgewählt und soll noch im Laufe des Jahres ausgeschrieben werden“, erklärt Monia Meier von der Kommunikation der Stadt. Außerdem befinde sich der Spielplatz Kreuzkamp auf der Liste der spielwertverbessernden Maßnahmen unter „Priorität 1“.

Aber die Stadt sagt auch: Die KuKuk-Box befinde sich „in einem durchaus guten Zustand“. Das sieht Renate Thiede ganz anders. „Das ist ein Witz“, meint die 81-Jährige, die viele Jahre selbst in der Kinder- und Jugendarbeit tätig war und täglich an dem Spielplatz vorbeigeht. „Dieser Container ist ein Armutszeugnis für Wolfsburg.“ Auch Eltern halten diesen Container, in dem es Klettermöglichkeiten und auch eine Rutsche gibt, für nicht besonders gelungen.

Nun steht fest: Eine Spielkombination wird ausgesucht und ausgeschrieben. Damit ist die Zeit der KuKuk-Box bald abgelaufen. Den Container hatte ein Team aus Künstlern, Architekten, Schreinern, Zimmermännern, Metallbauern und Pädagogen entwickelt. Der Vorteil: Die Box ist mobil und lässt sich ohne großen Aufwand an verschiedenen Standorten aufstellen.

