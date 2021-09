Ehmen: Polizei hofft nach Brand in Kellerraum auf Hinweise von Zeugen

Ehmen

Aus bislang ungeklärter Ursache sind in der Nacht zu Mittwoch ein Stapel mit Sitzpolstern sowie mehrere Strom- und Wasserleitungen in einem Kellerraum in Ehmen in Brand geraten.

Gegen 2.35 Uhr wurden die Bewohner des Einfamilienhauses im Südring durch einen lauten Knall auf den Brand aufmerksam. Sie konnten sich umgehend in Sicherheit bringen. Anschließend alarmierten sie Polizei und Feuerwehr.

Die Berufsfeuerwehr Wolfsburg und die Freiwillige Feuerwehr Ehmen waren wenige Minuten später vor Ort und löschten die Flammen ab.

Die Brandursache ist noch unklar

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Eine Schadenshöhe wird in den nächsten Tagen ermittelt werden.

Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer 05361/46460 zu melden.

