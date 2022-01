Ehmen: Polizei fahndet mit Foto nach Fahrraddieb

Ehmen

Die Polizei sucht nach einem flüchtigen Fahrraddieb: Er soll bereits am Dienstag, 21. September, in Ehmen in der Straße Wilshoop ein KTM Herrenfahrrad vor der Haustür eines Einfamilienhauses geklaut haben.

Fahrraddieb in Ehmen gesucht: Wer kennt den jungen Mann? Quelle: Polizei Wolfsburg

Eine Überwachungskamera filmte den Mann um 10.55 Uhr bei der Tat. Das Amtsgericht Braunschweig hat nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Bei dem Täter handelt es sich um einen männlichen Jugendlichen mit dunklen kurzen Haaren. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer schwarzen Kapuzenjacke, das Futter der Kapuze war königsblau. Der Jugendliche trug zudem eine helle Jeans. Seine Sneaker waren über knöchelhoch, sogenannte „Hightops“, vorn schwarz, mit umlaufender Sohle weiß, hinten grau und rot.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Fallersleben oder die Telefonnummer 05361/46460 entgegen. Dem Besitzer des Fahrrads entstand durch den Diebstahl ein Schaden von rund 800 Euro.

