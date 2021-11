Ehmen/Mörse: Deshalb lief der erste Hofflohmarkt im Kerksiek so gut 

Ehmen/Mörse

Er fand am Wochenende zum ersten Mal statt und war gleich ein voller Erfolg. Der erste Hofflohmarkt im Wohngebiet Kerksiek. Anwohner Ingo Bartels hatte die Idee dazu, weitere 127 Hausbesitzer machten mit. Die Beteiligung war prima und alle waren außerdem begeistert.

Deshalb plant Bartels die Aktion künftig regelmäßig zu veranstalten. „Zweimal im Jahr – einmal im März/April und einmal im September/Oktober“, erklärt der Macher des Magazins „Flow Wolf“. Sein Sohn Joel sammelte bei der Aktion im Kerksiek außerdem Spenden für den guten Zweck: für das „Trostinsel“-Projekt, dass Kinder im Trauerfall unterstützt. Es war nicht die erste Spendensammlung des Achtjährigen. Er hat schon für die „Villa bunterkund“ des Klinikums und das Diakonie-Pflegeheim im Kerksiek gesammelt.

Weniger Flohmärkte wegen Corona

Wegen Corona fanden in den vergangenen eineinhalb Jahren nur wenige Flohmärkte statt. Weder auf öffentlichen Plätzen, noch in Kindergärten. Und wenn es welche gibt, ist oft eine saftige Standgebühr fällig. Die entfiel beim Hofflohmarkt: Denn jeder Hausbesitzer machte seinen eigenen kleinen privaten Hofflohmarkt. Weil so viele Hausbesitzer mitmachten, entstand am Ende eine richtig große Aktion.

Für eine Teilnahme waren weder eine Genehmigung nötig, noch Platzgebühren fällig. Das machte die Aktion herrlich unkompliziert – für viele Bewohner des Wohngebietes genau der entscheidende Grund mitzumachen. „Man hat keine aufwändigen Transporte, keine unnötigen Ausgaben, ist zu Hause. Das ist prima“, fand Pina Straface.

Barbie-Häuser, Bücher, Kostüme

Barbie-Häuser, Kinder-Faschingskostüme, Spiele, Bücher, Fahrräder – Familie Straface hatte ordentlich ausgemistet. Das Geschäft lief gut. „In der ersten Stunde haben wir 150 Euro eingenommen“, erzählte Pina Straface stolz. Damit es draußen vor der Haustür schön mollig war, hatte Ehemann Serafino einen mexikanischen Ofen angeworfen. Außerdem war ein Sonnenschirm für mögliche Regenschauer aufgespannt.

Damit nichts nass wurde, hatte Familie Hartmann das Auto für den Flohmarkt kurzerhand aus der Garage verbannt, um dort Garten- und Tapeziertisch aufzustellen. CDs, Bücher, kleine und große Spielzeug-Autos, Figuren von Schleich und Playmobil. Die Auswahl war riesig, der Verkauf anfangs schleppend. Trotzdem fand Ingo Hartmann die Aktion mit dem Hofflohmarkt im Kerksiek „sehr gut“. Seine Kinder Elisa, Josephine und Paul machten bei dem Verkauf fleißig mit.

Auch Daniela Esche verkaufte auf ihrem Grundstück. Bücher und Spiele, die die Kinder längst kennen und nicht mehr benutzen. Dazu jede Menge Kleidung, die zu klein ist. „Ein Flohmarkt ist eine schöne Gelegenheit, diese gut erhaltenen Dinge mal loszuwerden“, erklärte die junge Mutter.

Daniel Pröll verkaufte nicht, er kaufte. Für den leidenschaftlichen Sammler von Konsolen und Spielen aus den 90-ern bis heute sind Flohmärkte eine echte Fundgrube. „Wegen Corona finden sie leider nicht mehr so oft statt“, bedauert er. Deshalb war er begeistert vom Hofflohmarkt im Kerksiek.

Von Sylvia Telge