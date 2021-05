Ehmen

Nach mehr als einem Jahr Pandemie ist man müde von den ganzen Telefonaten und Online-Meetings. Daher freuten sich die Konfirmanden, die Teamer, Diakonin Angelika Behling und Pastor Markus Auffermann auf das Live-Gespräch mit der WAZ. Vor dem Gemeindehaus in Ehmen erzählten die Jugendlichen von ihrer Vorbereitung auf die Konfirmation. Beim Plaudern herrschte eine familiäre Stimmung. Doch warum verstehen sich die jungen Leute so gut?

Das Geheimnis liegt vermutlich an „Konfi 3“. Die evangelische Kirchengemeinde St. Ludgeri bietet unter dem Namen Konfi 3 oder „Mini-Konfis“ eine zweiphasige Konfirmandenarbeit mit der offenen Ganztagsschule Ehmen an. Dabei fangen Kinder der 3. Klasse mit der Vorbereitung auf die Konfirmation an. Jede dieser Kleingruppen wird von Erwachsenen geleitet.

Die Mini-Konfis in Ehmen unternehmen viele Ausflüge

In der 8. Klasse findet üblicherweise die Konfirmation statt. So können die Schülerinnen und Schüler, die nicht an Konfi 3 teilnehmen, in der 7. Klasse einsteigen. In diesem Jahr werden 25 Jugendliche in Ehmen konfirmiert, darunter Leni Mafenbaier (13), Hannah Nolte (14) und Marlon Rodemeier (14). Alle drei sind Mini-Konfis. Hannah hatte zuerst keine Lust auf Konfi 3, aber ihre Eltern haben sich durchgesetzt. „Im Nachhinein war es eine gute Entscheidung, da wir viel unternommen haben und ein Gemeinschaftsgefühl entstanden ist“, erzählt Hannah.

Ehmen: Leni Mafinbeier (v.l.), Hannah Nolte und Marlon Rodemeier werden in diesem Jahr konfirmiert. Diakonin Angelika Behling initiierte das Mini-Konfi-Projekt und begleitet die Jugendlichen seit Jahren. Quelle: Roland Hermstein

Diakonin Angelika Behling hat das Mini-Konfi-Projekt 2012 initiiert. Zurzeit sind 180 Konfirmandinnen und Konfirmanden aus allen Jahrgängen dabei. „Die Kinder übernachten in der Kirche, unternehmen Freizeiten und bereiten Gottesdienste vor. Jetzt ist alles an die Pandemie angepasst“, erklärt Behling. Während sich die „großen“ Konfis mit der Diakonin und dem Pastor unterhielten, liefen jüngere Kinder mit Zetteln zur Kapelle. „Sie nehmen an der Kirchenrallye teil, um so spielerisch die Geschichte der Kirche kennen zu lernen“, ergänzt Pastor Markus Auffermann.

Konfirmation: Diese Bedeutung hat das Fest Der Name Konfirmation leitet sich vom lateinischen »confirmatio« ab, was sich mit »Befestigung« oder »Bekräftigung« übersetzen lässt. Bei der Taufe bekennen die Eltern und Paten stellvertretend für das Kind den Glauben. Bei der Konfirmation bekräftigen die Jugendlichen bewusst ihren Glauben. Die feierliche Segnung kennzeichnet den Übertritt ins kirchliche Erwachsenenalter. Nach der Konfirmation können die Jugendlichen beispielsweise Paten werden und sind mit 16 Jahren wahlberechtigt für den Kirchenvorstand.

In der St. Ludgerie Gemeinde in Ehmen engagieren sich 35 Teamer

Neben Eltern, Diakonin und Pastor begleiten auch die 35 Teamer die Konfirmanden. Teamer werden konfirmierte Jugendliche genannt, die sich in der Gemeinde ehrenamtlich engagieren. „Die jungen Menschen haben Lust ihre eigenen Ideen umsetzen und sie wollen Mentoren sein“, betont Auffermann. Demnach halte er sich mit Behling öfter mal im Hintergrund und überlässt den Teamern wichtige Teile der Konfirmandenarbeit.

Ehmen: Diakonin Angelika Behling und Pastor Markus Auffermann begleiten die Jugendlichen bei der Konfirmation. Quelle: Roland Hermstein

Zu den Teamern gehört Deike Peters (17), Pascal Krüger (16) und Ole Schulze (15). Mit den Konfirmanden sprechen sie beispielsweise über die Themen Angst, Vergebung, Nächstenliebe und Mut. Zudem bereiten die Teamer die Jugend-Andachten vor, die online gestreamt werden. „Mir gefällt die Vielfalt der Aufgaben und der Kontakt zu den Konfis, da wir nicht stumpft etwas vortragen“, sagt Pascal.

Die Konfirmanden suchen sich einen Konfirmationsspruch aus

Für die Konfirmation suchen sich die Jugendlichen einen Konfirmationsspruch aus, der bei der Einsegnung vorgelesen wird. Leni hat den gleichen wie bei ihrer Taufe, Marlon nimmt den Spruch, den bereits seine Mutter und seine Oma bei ihrer Konfirmation hatten. „Es ist ein Segen für unsere Generationen“, sagt Marlon.

„Das Kreuz erinnert an die Konfirmation“: Ole Schulze trägt seine Kette jeden Tag. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Zudem bekommen die Jugendlichen bei dem Gottesdienst eine Kette überreicht. Teamer Ole hatte letztes Jahr Konfirmation, er trägt seine Kette jeden Tag. „Die Kette ist ein schönes Andenken an das Erlebnis“, so Ole.

Die letzte Konfirmation wurde vor der Kapelle in Ehmen gefeiert

Im vorherigen Jahr haben die Teamer drei Open-Air-Gottesdienst für jeweils 150 Menschen vor der Kapelle veranstaltet. Jede Familie hatte dabei ihren eigenen Bereich mit einem Stehtisch und laut Behling war alles schön geschmückt. Deike war als Teamerin und Angehörige dabei, weil ihr Bruder konfirmiert wurde. „Es war eine einmaliges Ereignis, weil es sich von den vorherigen Feiern abgehoben hat“, merkt die Ehmerin an.

Konfirmanden aus Ehmen: Marlon, Hannah und Leni bereiten sich auf den Gottesdienst vor. Quelle: Roland Hermstein/WAZ-Montage

Die diesjährige Konfirmation in St. Ludgeri wurde vom Ehmer Kirchenvorstand in Ansprache mit den Eltern auf den 11. und 12. September verschoben. Jetzt können Leni, Hannah und Marlon Einladungskarten verschicken und sich schicke Kleider und Anzüge aussuchen, die Vorfreude ist nämlich schon groß. „Die Konfirmandenarbeit macht Spaß und zudem spürt man in der Gruppe Sicherheit und Verbundenheit. Daher fühlt es sich richtig an, sich konfirmieren zu lassen“, betont Leni.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig