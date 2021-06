Ehmen: Darum geht es bei der Baustelle im Bossengang nicht voran

Ehmen

Seit rund zwei Wochen tut sich im Bossengang in Ehmen nichts mehr: An zwei Stellen sind Löcher in den Asphalt gegraben und Fernwärmeleitungen liegen teilweise frei, doch die Baustelle ist verwaist. Ein Anwohner wollte das nicht länger hinnehmen und hat sich an die WAZ gewandt, um herauszufinden was los ist. Die Antwort: Es gibt Lieferverzögerungen.

Im schmalen Bossengang fehlen Ausweichmöglichkeiten

„Vor einigen Wochen haben sie erst an der einen Stelle den Asphalt geöffnet und dann sieben oder acht Meter weiter ein zweites Loch gegraben. Das erste Loch haben sie notdürftig verfüllt“, berichtet der Anwohner. Seitdem tue sich zum Leidwesen vieler im Bossengang nichts mehr. „Die Straße ist relativ schmal, da ist es manchmal schwierig, eine Ausweichmöglichkeit zu finden. Außerdem hat sie ein starkes Gefälle“, schildert der Anlieger. Er halte die momentane Situation für gefährlich, da in der Straße auch viele Schulkinder und ältere Menschen unterwegs seien.

Enge Straße: Im Bossengang ist durch die beiden Baustellen noch weniger Platz. Quelle: Roland Hermstein

Der LSW fehlt das notwendige Leitungsmaterial

Die LSW bestätigt auf WAZ-Nachfrage, dass sie eine Baustelle im Bossengang hat. Sprecherin Birgit Wiechert erklärt, warum dort momentan nichts passiert: „Aktuell warten wir auf entsprechendes Leitungsmaterial, coronabedingt gibt es leider derzeit längere Lieferzeiten. Sobald das Material vorhanden ist, werden die Arbeiten fortgeführt und die Baumaßnahme abgeschlossen.“ Einen Zeithorizont nennt die Sprecherin nicht. Sie bittet die Anwohner um Verständnis.

Tatsächlich kämpft die Baubranche in ganz Deutschland aufgrund der Pandemie mit einem Materialmangel. Grund dafür ist unter anderem, dass die Nachfrage auch in anderen Ländern momentan wieder deutlich steigt. Außerdem sind die weltweiten Lieferketten durch die Pandemie durcheinander geraten.

Von Melanie Köster