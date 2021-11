Ehmen

Bereits vor etlichen Jahren hat die Stadt Wolfsburg die Idee verfolgt, Grundstücke zur Wohnbebauung zu verkaufen und den Erlös aus den Verkäufen zweckgebunden für den Ausbau beziehungsweise die Sanierung von Spielplätzen einzusetzen. Diesen Gedanken bringen der Ortsbürgermeister von Ehmen, Peter Kassel, und die neuen Mitglieder der CDU-Ortsratsfraktion jetzt erneut ins Spiel.

Allerdings wünschen sich die Politiker, dass das Geld wirklich für neue Spielgeräte und nicht nur für Reparaturen ausgegeben wird. „Es darf nicht nur gegen den Verfall gekämpft werden, die Ausstattung muss besser werden“, betont Kassel.

CDU Mörse/ Ehmen nimmt alte Idee wieder auf

Als Paradebeispiel benennt die CDU Ehmen/Mörse den Spielplatz an der Straße Sohlsträuchen /Kreuzkamp gegenüber des Osterfeuerplatzes. Cindy Lutz und Jürgen Schock sind neu in der CDU-Ortsratsfraktion, beide wohnen mit ihren Familien in der Nähe des Spielplatzes. Ihre Kinder würden gerne auf den Spielplatz kommen. Doch sie würden vermutlich häufiger da sein, wenn das Angebot besser wäre.

Spielplatz Sohlsträuchen: Die CDU Ehmen/Mörse informiert über die Ausstattung der Spielplätze. Quelle: Roland Hermstein

Ein altes Spielgerät musste 2019 aus Sicherheitsgründen abgebaut werden. Dafür wurde im September 2020 eine sogenannte KuKux-Box aufgestellt, das ist ein Container mit verschiedenen Spielmöglichkeiten wie einer Rutsche. Damals waren einige Ehmer nicht mit dem Ersatz einverstanden, doch die Stadt betonte schon vor einem Jahr, dass der Container nur eine Zwischenlösung sei und eine neue Spielkombination ausgesucht und ausgeschrieben werde.

Spielplatz Kreuzkamp hat momentan wenig Spielgeräte

Der Container ist nicht mehr auf dem Spielplatz, daher sieht der Platz mit einer Schaukel und Schaukelpferdchen sehr übersichtlich aus. „Der Spielplatz gehört zu den beliebtesten in Ehmen, da viele Kinder in der Siedlung wohnen“, sagt Schock. Gleichzeitig sei dieser Spielplatz nur ein Beispiel, auch der Spielplatz in der Großen Kley und am Schützenplatz könne frischen Schwung gebrauchen.

Die CDU Ehmen/Mörse möchte bei der Suche nach neuen Spielgeräten die Kinder mit einbeziehen. Laut Lutz haben sie einige Wünsche wie Halfpipes, Klettergerüste oder Seilbahn. „Jetzt müssen wir nur überlegen, wie das Geld dafür generiert wird. Daher nehmen wir die Idee mit den Grundstücksverkäufen wieder auf“, erklärt Lutz.

Es müssten nicht viele Grundstücke verkauft werden

Der Ortsbürgermeister betont, dass nicht viele Grundstücke verkauft werden müssen. „Mit der Idee bleibt das Vermögen der Stadt erhalten und gleichzeitig gewinnen die Spielplätze wieder deutlich an Attraktivität“, so Kassel.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig