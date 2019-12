Ehemalige A-Jugend unterstützt Nachwuchs und krebskranken Wolfsburger

Fallersleben

Es ist gute Tradition: Immer am Vorabend des Heiligabend treffen sich die ehemaligen A-Jugend-Fußballer der Jahrgänge 1970 bis 1973 des VfB Fallersleben in geselliger Runde treffen, um in Erinnerungen an die äußerst erfolgreiche Zeit zu schwelgen. In diesem Jahr fand das mittlerweile 31. Treffen am Steintisch im Alten Brauhaus statt.

Ein Stück Vereinsgeschichte

Die ehemaligen Schützlinge des früheren VfB-Trainers Reinhold Greszik und des damaligen und leider schon verstorbenen Jugendleiters Theo Kanzler hatten in der Saison 1989/1990 als eine der erfolgreichsten Jugendmannschaft ein Stück der fast hundertjährigen VfB-Fußballspartengeschichte geschrieben. Die Mannschaft hatte damals nur knapp den Aufstieg in die höchste Klasse, die Verbandsjugendliga verpasst.

Sogar aus Prag kommt ein Spieler

18 ehemalige Spieler um Mannschaftskapitän Andreas Keller waren am Montagabend beim Jubiläumstreffen dabei. Der damalige Trainer Greszik kann leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr dabei sein und auch Holger Vogt musste aufgrund eines Achillessehnenrisses erstmalig passen. Die weiteste Anreise hatte Thomas „Pommes“ Thiele aus Prag. Auch an ihren, im Februar 1993, tödlich verunglückten Mannschaftskameraden Christian Meyer und an den verstorbenen Betreuer Rudolf „Rudi“ Rasel sowie an ihrem Jugendleiter Theodor Kanzler erinnerten sich die Fußballfreunde.

Spende an den Fußballnachwuchs

Alljährlich spendet die ehemalige VfB-A-Jugend den Erlös ihres Treffens einer VfB-Fußballjugendmannschaft. Der Erlös aus dem letzten Jahr ging an die E-Jugendmannschaft des VfB Fallersleben, die vom ehemaligen VfB-A-Jugendspieler Matthias Tschorn trainiert wird. Wer in diesem Jahr in den Genuss der Spende kommt, steht noch nicht fest – oder besser gesagt zum Teil. Denn: Die Fußballfreunde hatten auch vomm Schicksal des 12-Jährigen an Leukämie erkrankten Wolfsburgers Jonathan gehört, der an Weihnachten in der Klinik verbringen musste. Das Schicksal berührte die Freunde in der Runde und es wurde eine Spende von 180 Euro eingesammelt.

Von der Redaktion