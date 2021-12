Edeka in Ehmen: Einkaufswagen bekommen spezielle Anti-Corona-Beschichtung

Ehmen

Ungewöhnliche sonntägliche Aktivitäten auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Mörser Straße in Ehmen. Dort, wo sich in der Woche normalerweise die Fahrzeuge dicht an dicht vor Aldi, Edeka-Markt und Apotheke drängen, hatten zwei Spezialisten aus Celle quasi freie Entfaltungsmöglichkeit. Kolonnen von Einkaufswagen wurden bewegt, akribisch gereinigt und sorgfältig besprüht. Zum zweiten Mal hatte Edeka-Inhaber Ralf Fechner mit einer besonderen Maßnahme auf die Corona-Pandemie reagiert und die Experten von der Petroline-Holding GmbH Celle zur vorbeugenden Behandlung von Einkaufswagen sowie Kassenbereich und Backwaren-Gerätschaften engagiert.

Es handelte sich dabei um eine Auffrischung der antimikrobiellen Beschichtung unter anderem für die 147 Einkaufswagen. Und wieder investiert der Firmenchef rund 3000 Euro, um - wie er sagte - einen Beitrag für mehr Sicherheit zu leisten. „Nicht nur die Kunden sollen ungefährdet in Kontakt mit Einkaufswagen, Warentrenner im Kassenbereich und Greifzangen an den Backautomaten kommen“, so betont Fechner. „Die Maßnahme ist auch zum Schutz der 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geradezu eine Selbstverständlichkeit.“

Auch die Warentrenner an der Kasse werden mit diesem speziellen Mittel überzogen. Quelle: Burkhard Heuer

Ein weiterer Effekt betreffe den Umweltschutz. Zwar biete der Markt in Ehmen im Eingangsbereich Hygienetüchter mit Desinfektionswirkung an, die seien allerdings eigentlich nicht mehr erforderlich.

Dyphox-Beschichtung beseitigt multiresistente Keime und Coronaviren

Das jedenfalls garantieren Lennart Fenselau (25) und Fyn Meyer (19) von der Celler Niederlassung der Petroline-Holding, die als lizenzierter Partner von TriOptoTec (Regensburg) im norddeutschen Raum unterwegs ist. Der Hersteller aus dem Süden Deutschlands hat Dyphox-Beschichtung entwickelt und patentiert, die langfristig Keime, Pilze, Viren und Bakterien beseitigt inklusive multiresistenter Keime und Coronaviren.

Das ist das spezielle Mittel. TriOptoTec aus Regensburg hat die Dyphox-Beschichtung entwickelt und patentiert. Quelle: Burkhard Heuer

Ihr besonderer Effekt beruht darauf, dass sie mindestens zwölf Monate auf den Objekten haftet und weder durch Regen noch durch die permanente Berührung durch Kundenhände ihre Wirksamkeit verliert. „Lediglich der Lichteinfall sollte möglichst gering sein“, so Lennart Fenselau, vom Entwickler in einem Intensiv-Lehrgang vor Ort in Regensburg mit dem Präparat vertraut gemacht worden ist. Da die Einkaufswagen bei Edeka-Fechner allerdings überwiegend unter Überdachungen stehen, ist dieses Problem gemindert. „Insofern ist die Effizienz über zwölf Monate sicher“, so Fenselau.

Rund fünf Stunden waren er und Fyn Meyer mit Reinigungsmittel, Putztüchern und Sprühflaschen in Ehmen im Einsatz, ehe die knapp 150 Einkaufswagen wieder in die Unterstände wandern konnten. Nach ihren Erkenntnissen dürfte der Markt in Ehmen zumindest in Wolfsburg aber auch in der Region der einzige sein, der diese ungewöhnliche Sicherheitsaktion für Kunden und Mitarbeiter durchführt. Inhaber Ralf Fechner beurteilt das Ganze jedenfalls positiv. „Es ist durchaus ein schönes Gefühl, einen Beitrag für mehr Sicherheit von Kunden und Belegschaft zu leisten.“

Von Burkhard Heuer