Mörse

In der Alten Braunschweiger Straße reiht sich ein parkendes Auto ans andere. Ist dort bald noch weniger Platz, wenn der E-Radschnellweg von Braunschweig über Lehre nach Wolfsburg dort entlang führt? Diese Sorge hat Anwohner Uwe Birnbaum. Deshalb schrieb er Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide seine Befürchtung. Der versucht zu beruhigen und zu erklären, warum das Projekt, für das der Rat grünes Licht gegeben hat, so wichtig ist.

Der schnelle Radweg soll Verkehr von den überlasteten Straßen nehmen, die Umwelt schonen und die Infrastruktur für Radverkehrspendler verbessern, so Hirschheide. Unter Federführung des Regionalverbandes Großraum Braunschweig solle das Projekt jetzt planerisch angegangen werden.

Kai-Uwe Hirschheide. Quelle: Stadt Wolfsburg

Im Stadtgebiet wurden dafür mehrere Routen untersucht. Die Strecke Mörse-Westhagen-Laagberg mit Zielpunkt Heinrich-Nordhoff-Straße habe sich dabei als die attraktivste herausgestellt, sagt der Stadtbaurat.

Ob sie das wirklich ist, zweifelt Uwe Birnbaum an. Denn die Route führt über die Alte Braunschweiger Straße, die nicht nur schmal ist, sondern auch beliebter Weg für Spaziergänger ins nahegelegene Hattorfer Holz ist. Viele Autos, viele Spaziergänger und nun noch mehr Radfahrer als ohnehin schon – das könne Probleme geben, befürchtet Uwe Birnbaum, der selbst gern Rad fährt. Schon jetzt gebe es aggressives Verhalten.

Der e-Radschnellweg durch Mörse:

Der 76-Jährige, der sich auch in der Bürgerinitiative „A 39 Lärmschutz“ engagiert, versteht grundsätzlich den Sinn des e-Radschnellweges nicht: „Die Radverbindung zwischen Braunschweig und Wolfsburg ist schon jetzt gut. Fast überall gibt es Radweg“, gibt er zu bedenken. Warum dann diese „neue Rennstrecke“? Vor allem in einer Zeit, in der Wolfsburg große Finanzsorgen plagen.

Uwe Birnbaum ist außerdem nicht davon überzeugt, dass ein E-Radschnellweg sehr viele Pendler überzeugt, dass Auto stehenzulassen und stattdessen das Fahrrad zu nehmen: „Das bringt keine wirkliche Entlastung auf den Straßen.“ Er will den Verlauf des Projektes auf jeden Fall weiterverfolgen. Und er will sich im Rahmen der Bürgerbeteiligung mit einbringen. Das hatte ihm Stadtbaurat Hirschheide auch empfohlen.

Von Sylvia Telge