Christina Dykan Andrés ist neue Präsidentin der Hoffmann-Gesellschaft

Fallersleben

Nach fast 28 Jahren an der Spitze der Hoffmann-von- Fallersleben-Gesellschaft wurde Kurt Schuster jetzt als Präsident der Gesellschaft verabschiedet. Die neue Präsidentin ist die Gymnasiallehrerin Christina Dykan Andrés, die schon seit mehreren Jahren in der Hoffmann-Gesellschaft engagiert dabei ist.

Kurt Schuster : Er digitalisierte das Archiv der Hoffmann-Gesellschaft

In seiner Amtszeit stieß der ehemalige Oberstudiendirektor des Albert- Schweizer-Gymnasiums eine Menge neuer Projekte an. In seiner Präsidentschaft digitalisierte man die Bestände des Archivs, hielt zahlreiche wissenschaftliche Symposien ab und verlieh den Hoffmann von Fallersleben-Preis für zeitkritische Literatur.

Verschwinden wird Schuster nicht. Hoffmann von Fallersleben wird ihn auch weiterhin begleiten in der Digitalisierung der zahlreichen Briefe und anderer Quellen im Archiv, um so Hoffmann auch für zukünftige Generationen zugänglich zu machen.

Christina Dykan Andrés will Gesellschaft noch bekannter machen

Ziel der neuen Präsidentin Christina Dykan Andrés ist es, die Gesellschaft noch mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, um das Leben und Wirken Hoffmanns von Fallersleben nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. In einer einstimmigen Wahl wurde nicht nur der alte Vorstand, sondern auch Gabriele Henkel als Vizepräsidentin bestätigt.

Bewegende Rede und großes Abschiedsgeschenk für Kurt Schuster

Das neue Führungsduo hielt auch die bewegende Abschiedsrede im rahmen der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft für Kurt Schuster, in der sie auf witzige Art und Weise das Leben des scheidenden Präsidenten und das von Hoffmann von Fallersleben verglichen. Als großes Abschiedsgeschenk gab es eine Collage mit den Schattenrissen von Schuster und Hoffmann selbst und eine Keramik-Obstschale mit einem Hoffmann-Zitat.

Die einhellige Meinung war, dass sich durch den Wechsel an der Spitze kein Schnitt in der bisherigen Arbeit der Gesellschaft ergeben werde. Es gehe in einem Wandel vom Alten zum Neuen kontinuierlich weiter.

