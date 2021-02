Fallersleben

Abschlussprüfung oder Durchschnittsnote? In der aktuellen Debatte fordern die Abiturienten der Neuen Schule Wolfsburg die Abschaffung der Prüfungen. Zuvor haben jedoch zwei Schulleiter erklärt, warum die Abiturprüfungen beibehalten werden sollten. Aber wie sehen Schüler anderer Schulformen das? Die WAZ hat die Klasse 10a der Realschule Fallersleben besucht und nachgefragt.

„Ich möchte lieber eine Durchschnittsnote haben, da ich durch die Prüfungen unter starkem Druck stehe“, erklärt Schülerin Marie-Kristin Münnich. Die 15-Jährige möchte auf ein Gymnasium wechseln und braucht dafür einen bestimmten Notenschnitt. Die Anforderungen sind also hoch.

Psychische Belastungen bei Schülern wegen Corona

Von großen psychischen Belastungen bei den Schülern wegen Corona berichtet die Klassenlehrerin Tanja Neuling. Die Physik-Lehrerin bildet mit dem Deutschlehrer Norman Graf das Klassenlehrer-Team der Klasse 10a. „Zum einen hatten die Schüler weniger Unterricht und zum anderen bilden viele Unternehmen nicht aus. Daher wäre eine Absage der Prüfungen ein logischer Schritt, um die Schüler zu entlasten“, erläutert Neuling.

Der Wolfsburger Stadtelternrat spricht sich auch aus diesen Gründen für eine Absage der Abschlussprüfungen aus. Stattdessen sollten die Lehrer aus den letzten zwei Schuljahren eine Durchschnittsnote herleiten. Der Vorteil: Die Schüler könnten die Zeit nutzen, um den Unterrichtsstoff nachzuholen.

Wolfsburger Realschüler schreiben die Prüfungen im Mai

Mitte Mai schreiben die Realschüler die Prüfungen in den Hauptfächern Deutsch, Mathe und Englisch, die Entlassung findet im Juni statt und somit früher als üblich. „Mit einer Durchschnittsnote könnten wir inhaltlich noch mehr in die Tiefe gehen und auch in den Nebenfächern noch Stoff nachholen“, betont Neuling.

Denn besonders für Ausbildungsberufe seien die Nebenfächer wie Physik oder Chemie elementar, merkt die Lehrerin an. So wie für den Schüler Marvin Schmidt. Der Fallersleber strebt eine Ausbildung in der Technik oder im Handwerk an, fünf Bewerbungen hat er bereits geschrieben. „Wenn die Chancen mit der Durchschnittsnote die selben sind wie mit den Prüfungen, würde ich die Durchschnittsnote wählen“, so der Zehntklässler.

Die Klasse 10a wird in der Pausenhalle unterrichtet

An der Realschule in Fallersleben wird die Klasse 10a in der Pausenhalle unterrichtet, damit der Abstand eingehalten werden kann und alle Schüler am Unterricht teilnehmen können, die in der Realschule dabei sein wollen. Die Schulpflicht ist nämlich ausgesetzt, beim Unterricht virtuell dabei sein müssen sie trotzdem. Von den 25 Schülern sind vier Jugendliche im Homeschooling. Sie verfolgen den Unterricht mit Hilfe ihres digitalen Endgeräts zuhause und einem Tablet-PC, der auf dem Lehrerpult steht. Dabei können sie sich auch melden oder von den Lehrern aufgerufen werden. „Wir müssen auf die Schüler in der Klasse achten und den Bildschirm verfolgen, da ja auch alle bewertet werden“, so Neuling.

Die Schülerinnen Lea Rüdiger und Amie König sind zuhause. Die 16-Jährigen halten im Deutschunterricht ein Referat zur Weimarer Klassik. Die Mitschüler hören die Stimmen aus dem Tablet und sehen die Präsentation. Normalerweise bleiben die Kameras der Schüler aus. Für die WAZ haben die Jugendlichen eine Ausnahme gemacht, dennoch wollten sie auf dem Foto nicht erkannt werden. „Ich fühle mich gut auf die Prüfungen vorbereitet, daher möchte ich sie auch schreiben“, sagt Lea.

Ein klares Ja zur Durchschnittsnote sei schwierig

Auch der Schüler Yannic Mauer möchte Klausuren schreiben, da er in der Schule gut vorbereitet werde. „Allerdings kann ich die Schüler verstehen, die wegen des Homeschoolings lieber eine Durchschnittsnote hätten“, merkt der 15-Jährige an. Unter den anwesenden Schülern in der Realschule Fallersleben sprechen sich 13 Jugendliche für die Durchschnittsnote aus, die anderen Wolfsburger wollen die Prüfungen schreiben.

Die Diskussion wird also unter den Schülern, den Pädagogen und Eltern geführt. Doch ein klares Ja zur Durchschnittsnote oder zur bestehenden Prüfung sei laut Graf schwierig. „Einigen Schülern käme eine Durchschnittsnote auf jeden Fall zugute, andere wiederum könnten sich durch die Prüfungen noch verbessern“, sagt Graf.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig