Dr. Jenny Neumann: Neindorf hat eine neue Hausärztin

Neindorf

Neindorf freut sich: Seit Anfang Juli hat Dr. Jenny Neumann (34) die Hausarztpraxis von Dr. Dirk Horn (61) übernommen. Das gesamte Praxis-Team bleibt erhalten. Auch Dr. Horn selbst wird noch weitere zwei bis drei Jahre in der Praxis arbeiten.

„Angesichts des derzeitigen Ärztemangels war es nicht leicht, eine Nachfolgerin zu finden. Seit über drei Jahren habe ich gesucht“, so Horn. Allein in Wolfsburg würden zur Zeit 14 Hausarzt-Stellen gesucht. „Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich eine solch kompetente und empathische Kollegin für uns gewinnen konnte!“, so Dr. Dirk Horn. Mehr als 25 Jahre hat er die Praxis geleitet, am 1. Dezember 1995 hatte er die Praxis auf dem Dorf eröffnet.

Medizin-Studium in Magdeburg

Dr. Jenny Neumann ist 34 Jahre jung, verheiratet und Mutter von zwei Kindern (4 und 10 Jahre). Sie lebt in der Nähe von Eilsleben. Nach dem Medizin-Studium in Magdeburg praktizierte sie auf dem Gebiet „Innere Medizin“ mit den Schwerpunkten Kardiologie und Intensivmedizin.

Nach der Facharzt-Prüfung im Dezember vergangenen Jahres stand ihr nun der Weg zur eigenen Praxis offen: „Ich verstehe den Hausarzt als zentralen Ansprechpartner und Knotenpunkt für den Patienten. Beim Hausarzt sollen alle Fäden zusammenlaufen, er muss den Überblick über die Gesamtsituation des Patienten behalten. Deshalb habe ich das Motto gewählt ’Spezialisiert auf den ganzen Menschen“. Besonders freue ich mich, im Rahmen einer Hausarztpraxis Menschen aller Altersklassen behandeln zu können – auch Kinder sind willkommen.“

Das gesamte Praxis-Team bleibt erhalten

Diesem Anspruch konnten die Hausärzte mangels Personal in den vergangenen Jahren nicht immer gerecht werden. Auch in der Hausarztpraxis Neindorf gab es personell bedingt schon zwischenzeitlich Aufnahmestopps für neue Patienten. Das sei nun zum Glück Geschichte, da Horn noch einige Jahre als angestellter Arzt mitarbeiten will.

Das gesamte Praxisteam bleibt erhalten, wurde sogar noch verstärkt: Für die Hausbesuche durch die speziell dafür ausgebildete Versorgungsassistentin Sandra Pollex ein flotter Kleinwagen angeschafft, der über Land zu den Patienten fährt. „Somit sind wir personell, organisatorisch und auch technisch gut aufgestellt für die Zukunft“, so die neue Ärztin.

Von Simone Willmann