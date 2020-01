Sieben Millionen für Kita-Neubau: „Nicht mehr nachvollziehbar“

Ehmen/ Mörse

Die Sitzungsperiode 2020 hat im Ortsrat Ehmen-Mörse harmonisch und mit einstimmigen Beschlüssen begonnen. In der Sitzung am Dienstag in der Grundschule in Mörse stimmte man dem Doppelhaushalt 2020/22 und dem Investitionsprogramm ebenso einhellig zu wie weiteren Anträgen zum Neubau der Mehrzweckhalle Mörse und der Turnhalle Ehmen.

Doppelhaushalt soll nicht zur Dauereinrichtung werden

Kämmerei-Amtsleiter Andreas Jung hatte den Etat für das laufende und das nächste Jahr vorgestellt und unter anderem positiv gewertet, dass Politik und Verwaltung mit dem Zweijahresetat langfristig konstruktiv und effizient arbeiten könnten. „Dies bedeutet allerdings nicht“, so betonte Ortsbürgermeister Peter Kassel ( CDU) auf Nachfrage, dass ein Doppelhaushalt zur Dauereinrichtung werden solle. Hier werde von Jahr zu Jahr neu entschieden.

Grundschule in Mörse wird erweitert

Zufrieden zeigte sich der Ortsrat mit den Maßnahmen im Investitionsprogramm, die für Ehmen den Neubau der Kita-Erweiterung am Siebsberg und die Vollendung der Nordumgehung für den Kerksiek vorsehen sowie für Mörse die Erweiterung der Grundschule per Container.

Keine Ablehnung, aber Nachfragen gab es dabei zur Kita Ehmen. Frank Hocke staunte darüber, dass hier ein offenbar „normales Bauprojekt“ mit über sieben Millionen Euro Kosten zu Buche schlage. „Solche Beträge sind nicht mehr nachvollziehbar“, meinte der FDP-Vertreter im Ortsrat. Über die Kostenentwicklung zeigte sich der Ortsrat natürlich ebenfalls nicht sehr erbaut. Doch die Gründe lägen auf der Hand. „Allein die Baupreise haben eine Steigerung von rund 20 Prozent erfahren“, begründete Ingolf Viereck ( SPD) die Summe. Zudem solle in Ehmen kein Provisorium, sondern ein nachhaltiges Objekt entstehen.

Diskussionen um Turnhallen in Mörse und Ehmen

Großen Raum nahmen Diskussionen um zwei wichtige Sportstätten in Mörse und Ehmen ein. Abriss und Neubau der Mehrzweckhalle Mörse sowie der alten Turnhalle am Wasserturm in Ehmen sind zwar von den Fachgremien längst abgesegnet, doch finanzielle Mittel sind im Doppeletat bis 2021 noch nicht verankert. Für die Mörser Vereine erinnerte TSG-Vorstandsmitglied Michael Voß daran, dass gefällte Beschlüsse umgesetzt und Standortvorschläge endlich erörtert werden sollten.

Ortsbürgermeister Peter Kassel appellierte an den Ortsrat, sich geschlossen hinter die Projekte zustellen. Dies war auch Basis eines SPD-Antrages, der von Fraktionssprecher Ingolf Viereck vorgetragen und schließlich vom Ortsrat einstimmig befürwortet wurde. In den Haushalt 2022 sollten die nötigen Investitionsmittel für den Neubau der Mehrzweckhalle Mörse eingesetzt werden. Die Zeit bis dahin könnte genutzt werden, unter Beteiligung aller betroffenen Gruppen die Standortfrage zu klären und einen realistischen Zeitraum für die Erstellung zu entwickeln. Die Mörser Mehrzweckhalle sollte nach Ansicht der SPD erste Priorität haben. Aber auch für die neue Turnhalle Ehmen als Ersatz für die alte Halle am Wasserturm werde eine verbindliche Zeitschiene angestrebt.

Von Burkhard Heuer