Die Fallersleber: Volkstanzgruppe feiert 20. Geburtstag

Fallersleben

Ob beim feierlichen Hochziehen des Mai-Kranzes, beim PUG-Weinfest im Schlosshof oder bei privaten Geburtstagen – die Volkstanz- und Trachtengruppe „Die Fallersleber“ ist gern dabei. Jetzt feiert sie 20-jähriges Bestehen.

Die ersten Überlegungen dazu gab es schon im Jahr 1995. Damals fand ein Landestrachtenfest in Fallersleben statt, erinnert sich Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist, die auch die Idee für die Gründung der Gruppe hatte und bis heute aktiv mit dabei ist. Der Name war schnell gefunden: Die Fallersleber. Es ist eine Hommage an den berühmten Sohn der Stadt: Hoffmann von Fallersleben.

Tanz in Kostümen aus der Biedermeierzeit

Die Kostüme stammen deshalb aus der Zeit des berühmten Dichters und Vater des Deutschlandliedes, aus dem Biedermeier. Die Frauen tragen geblümte Kleider mit Schleifen, Strohhüte und so genannte Schuten, die Herren Frack, Westen und Zylinder. Manchmal schlüpfen auch Damen in Männer-Outfits, wenn Männer mal fehlen.

Tanzleiterin ist seit 2017 Edeltraud Kappenberg, diesen Job hatte sie schon beim Fallersleber Kneipp-Verein übernommen. Das Tanz-Repertoire ist im Laufe der Jahre gewachsen. Den Grundstock bilden traditionelle Volkstänze aus dem deutschsprachigen Raum. Dazu kamen Tänze aus Skandinavien, Rumänien, Polen, Holland, England und Amerika.

Viele Auftritte im vergangenen Jahr

Durch ihre zahlreichen Auftritte in nah und fern sind „Die Fallersleber“ weit über die Fallersleber Ortsgrenze hinweg bekannt. 2019 gab es Tanzauftritte am Mai-Kranz, beim Weinfest, beim Seniorennachmittag des Fallersleber Schützenfestes, bei einer Goldenen Hochzeit im Kleingartenverein in Westhagen, bei einem runden Geburtstag in Weyhausen und beim Weihnachtszauber im Fallersleber Schlosshof, außerdem beim Neujahrsempfang des Ortsrates, beim Treffen der Vereine, der Verleihung des Hoffmann-von-Fallersleben-Ringes sowie beim Volkstrauertag.

Verein hat schon Pläne für 2020

Geselligkeit wird bei der Gruppe ebenfalls groß geschrieben: So gab es einen gemeinsamen Besuch im Holzbanktheater in Reislingen sowie vereinsinterne Faschings- und Weihnachtsfeiern. Aktuell ist Barbara Homburg weiterhin Vorsitzende, Margrit Schott Stellvertreterin, Schatzmeister Albert Streicher, Tilly Aeffner Schriftführerin. Bärbel Weist übernimmt die Öffentlichkeits- und Pressearbeit.

Für 2020 gibt es schon Pläne: „Es liegen bereits Anfragen aus der Senioren-Residenz Hasselbachtal, für einen runden Geburtstag in Fallersleben sowie einen Auftritt in Groß Schwülper vor“, erklärt Bärbel Weist. Am 1. Mai um 11 Uhr wollen die Fallerselber Volkstänzer beim Hochziehen des Maikranzes auf jeden Fall dabei sein.

Von Sylvia Telge