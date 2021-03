Deshalb kann das Feuerwehrhaus Fallersleben nicht saniert werden wie geplant

Fallersleben

Hiobsbotschaft für den Ortsrat Fallersleben/Sülfeld und die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben: Das kleine Feuerwehr-Gerätehaus, dessen Substanz seit vielen Monaten geprüft wird, kann nicht in der ursprünglich geplanten Form saniert werden. Überbringer dieser schlechten Nachricht war in der des Ortsrats am Mittwoch im Ratssitzungsaal der Leiter des Hochbauamtes, Dr. Christian Brinsa.

Er hatte bekanntgeben müssen, dass eine vorbereitete Objektvorlage zwischenzeitlich Makulatur geworden ist. Ursache sind schwerwiegende Einsprüche der Feuerwehr-Unfallkasse (FUK), die in ihrer Stellungnahme die Sicherheit von hier untergebrachten Feuerwehrkräften als nicht gegeben wertet. Verstoßen Planer gegen diese Beurteilung, könnten bei einem Unfall Versicherungsleistungen ausbleiben und Schadensersatzforderungen auf die Stadt zukommen.

Damit nicht genug: Die FUK stellt auch das sogenannte große Feuerwehrhaus in der ehemaligen Wollschlägerschen Scheune in Frage. Wegen der räumlichen Enge sei auch dieses Gebäude nicht zukunftsfähig. Die Stadt Wolfsburg hat nun fünf Jahre Zeit, für eine geeignete Unterbringung der Freiwilligen Feuerwehr Fallersleben zu sorgen. Ob dies in den beiden denkmalgeschützten Gebäuden überhaupt möglich ist, steht in den Sternen.

Dr. Christian Brinsa: „Die Nachricht ist leider ein Knaller“

„Diese Nachricht ist leider ein Knaller“, hatte Amtsleiter Dr. Brinsa eingangs betont, es sei ein dicker gordischer Knoten, der in Sachen Feuerwehr Fallersleben durchschlagen werden müsse. Brinsa blickte zurück auf die jahrelangen Vorbereitungsarbeiten und intensive Gespräche mit dem Denkmalsschutz. Jeder einzelne Balken sei geprüft und beschrieben worden, ehe ein gutes Konzept mit neuen sanitären Anlagen und sogar Feldküche quasi beschlussreif gestaltet worden sei. „Doch nun macht das Gutachten der FUK alles zunichte“, sagte der Hochbauamtsleiter.

Digitale Sitzung des Ortsrates Fallersleben/ Sülfeld am Mittwochabend. Quelle: Burkhard Heuer

Ein weiterer wesentlicher Punkt der Gefährdungsbeurteilung ist nach Worten von Geschäftsbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz Manuel Stanke auch die verkehrliche Anbindung des Feuerwehrkomplexes mit kleinem und großen Gerätehaus. So habe die FUK moniert, dass Einsatzfahrzeuge und ankommende Feuerwehrmitglieder die gleiche Wegstrecke nutzen müssen. Das könne zu schweren Unfällen führen. „Wenn wir die Beanstandungen der FUK außer Acht lassen“, so Stanke, „ist im Schadensfall ein Versicherungsschutz nicht gegeben.“

Der Ortsrat und die anwesenden Führungsmitglieder der Fallersleber Feuerwehr nahmen die Nachrichten mit Betroffenheit auf. Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG) sprach von einer schwer verdaulichen Information, SPD-Fraktionsvorsitzender Eckhard Krebs regte an, zumindest die Fassade des kleinen Feuerwehrhauses so herzustellen, dass sie ein vernünftiges Bild hergebe.

André-Georg Schlichting, CDU-Fraktionssprecher und selbst aktives Mitglied der Fallersleber Wehr, forderte Maßnahmen, „damit endlich mal wieder ein vernünftiger Dienst stattfinden kann.“ Ralf Krüger (SPD) erinnerte daran, dass in der Vergangenheit schon mal ein Neubau ins Gespräch gebracht worden sei. Stadtbrandmeister Jörg Deuter schließlich anerkannte zwar die Probleme der Wege-Kreuzung, bat Ortsrat und Verwaltung weiterhin um Unterstützung bei der Schaffung eines vernünftigen Feuerwehrdomizils in geeigneter verkehrlicher und zentraler Lage.

Einem Wunsch, der vielfach geäußert wurde, kann die Verwaltung nach Worten Christian Brinsa allerdings nicht nachkommen: „Das Gerüst muss leider vorerst stehenbleiben“, sagte er. Würde man es entfernen, sei ein Teil der denkmalgeschützten Bausubstanz gefährdet.

