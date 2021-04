Deshalb entsteht eine Chronik zur Sülfelder Schleusensiedlung 

Sülfeld

Fast jeder Wolfsburger ist schon mal daran vorbei gefahren. Doch was verbirgt sich hinter der Sülfelder Schleusensiedlung? Warum entstanden diese 15 Häuser in der 1930-er Jahren, die rund eineinhalb Kilometer vom eigentlichen Dorf entfernt stehen? Wer wohnte dort ursprünglich mal? Diese und noch mehr interessante Fragen wollen die Bewohner Mirko Bölke, Marlies Moisig und Michael Kroek in einer Chronik beantworten, an der sie fleißig arbeiten.

Dafür suchen sie noch alte Fotos, aber auch Zeitzeugen, die dort gelebt haben. „Wir sind für alles dankbar“, sagt Marlies Moisig, die 1988 das ehemaligen Lebensmittelgeschäft von Kurt Böker gekauft hat und seitdem dort wohnt. Wann die Chronik fertig sein soll? Dann, wenn sie fertig ist. Vielleicht kommt ein kleines Buch heraus, vielleicht ein schmales Heftchen.

Die Chronik soll die Geschichte dieser ungewöhnlichen Siedlung bewahren und erzählen

Egal, in welchem Format, die Chronik soll die Geschichte dieser ungewöhnlichen Siedlung bewahren und erzählen. In den 1930-er Jahren baute das Wasser- und Schifffahrtsamt die kleinen Häuschen als Dienstwohnungen für ihre Schleusen-Mitarbeiter. Die kamen aus ganz Deutschland und waren oft nur für ein Jahr nach Sülfeld abkommandiert. Einige blieben aber länger und fanden sogar die Liebe ihres Lebens.

Weil die Häuser ziemlich abgeschieden stehen, versorgten sich die Bewohner damals selbst. Sie hielten Schweine und Hühner, Kartoffeln wurden angebaut. Für alles andere sorgte der Lebensmittelladen in der Hausnummer 50a.

Die geplante Chronik soll bei der Sanierung der alten Siedlungshäuser helfen

Auf die Idee, eine Chronik zu erstellen, kamen die drei Bewohner noch aus einem weiteren Grund. Einem ganz pragmatischen Grund: Alle, die in der Schleusensiedlung ein Haus gekauft haben, wollen ihr neues Heim, das oft in die Jahre gekommen ist, sanieren. Das große Problem dabei: Die Siedlung steht unter Denkmalschutz. „Aber es gibt wenig Informationen darüber, wie die Häuser ursprünglich mal aussahen“, erzählt Mirko Bölke. Was die Sanierung schwierig macht. Alte Fotos könnten helfen.

Bölke kennt das Problem aus eigener Erfahrung. Seit zwei Jahren saniert er sein Häuschen. Zuerst war es seine Dienstwohnung, dass dem Schichtleiter der Sülfelder Schleuse irgendwann zum Kauf angeboten wurde. Das macht die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die die Objekte verwaltet, mittlerweile mit allen Häusern, die frei werden. Im März kam das ehemalige Schleusenwärterhäuschen für stolze 223 000 Euro bei einer Versteigerung unter den Hammer.

Roman Dettmann kennt die Luftschutzbunker noch aus seiner Kindheit

Alle Häuser haben ein Luftschutzbunker, die jetzt zugeschüttet sind. Der stellvertretende Ortsbürgermeister Roman Dettmann kennt sie noch aus seiner Kindheit: „Die fanden wir hochinteressant“, erinnert er sich. Aber so richtig viel weiß der Sülfelder sonst nicht über die Siedlung. Um so mehr freut er sich, dass die Geschichte der ungewöhnlichen Siedlung nun in einer Chronik aufgearbeitet wird.

So wie Roman Dettmann geht es sicherlich vielen Dorfbewohnern. „Sülfeld und die Schleusensiedlung – das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge“, weiß Marlies Moisig. Deshalb hat die Siedlung sogar ein eigenes Osterfeuer.

Wer Fotos oder andere Dinge zur Sülfelder Schleusensiedlung hat, sollte sich bei Marlies Moisig unter Tel. 05362/65160 melden.

Von Sylvia Telge