Deshalb braucht Neindorf einen Radweg in Nachbardörfer

Neindorf

Seit 20 langen Jahren kämpfen Bürger für einen Radweg zwischen Neindorf und Ochsendorf. Das ist nur eine Strecke von fünf Kilometern. Doch aus irgendwelchen Gründen wird sie einfach nicht gebaut. Rings herum entstehen Radwege, nur auf diesem Teilstück nicht. Damit sich das schnell ändert, starteten am Freitag rund 80 Radler zu einer Protest-Fahrrad-Demo. Start war beim Nachbarschaftsmarkt Sabothe in Neindorf.

Über Rhode, Uhry und Ochsendorf ging es nach Klein Steimke. Auch mit dabei: der CDU-Bundestagskandidat Andreas Weber. Seit 20 Jahren sitzt er im Rat von Königslutter. Seitdem begleite ihn das Thema. Er habe überhaupt kein Verständnis, dass das Projekt nicht längst Realität sei. Deshalb begrüßte er die Demo: „Damit kommt Druck auf den Kessel“.

Gespräche zwischen Wolfsburg und Königslutter

Weber weiß von Gesprächen zwischen Wolfsburg und Königslutter, in denen es um das fehlende Radweg-Teilstück geht. Der CDU-Politiker vermutet woran es hapert: „Die beiden Kommunen müssen für die Planung Geld in die Hand nehmen.“ Doch Königslutter wolle, dass das Land Niedersachsen alles zahle, kritisiert Weber. Das Land wolle aber nur für den Bau des Radwegs zahlen.

Die Fahrraddemo in Fotos:

Das Land weiß, wie wichtig es ist, die Lücke zwischen Neindorf und Ochsendorf im Radwegenetz zu schließen. Das Projekt ist eins von landesweit 14 Radwegen auf der Prioritätenliste. „Doch eins wird nur pro Jahr realisiert“, bedauert Silke Hitschfeld. Die PUG-Politikerin aus dem Ortsrat Almke/Neindorf hatte die Demo zusammen mit ihrem Ortsratskollegen Andreas Schulze (CDU) organisiert.

Alle reden von Klimaneutralität

Der Radweg zwischen den beiden Dörfern sei wichtig. Alle reden von Klimaneutralität und Mobilitätswende. Dann müsste man alles dafür tun, dass sich mehr Menschen aufs Rad setzen, kritisiert Schulze. Hehlingen, Vorsfelde, Wendschott – überall entstanden neue Radwege. Nur Neindorf bekommt keinen nach Ochsendorf.

Prominenter Gast: Silke Hitschfeld (3.v.r.) und Andreas Schulze (r.) konnten Andreas Weber (Mitte) bei der Demo begrüßen. Quelle: Britta Schulze

Dabei sei der so nötig, unterstreicht Silke Hitschfeld. In die Neindorfer Grundschule gehen Kinder aus umliegenden Dörfern. Dass sie mit Eltern und Rad zum Unterricht fahren? Oder Schulfreunde in einem Nachbarort besuchen? Unmöglich. Das sei lebensgefährlich. Denn die Strecke ist eine viel befahrene Landstraße. Das Ein- und Ausfalltor von Helmstedt und Wolfsburg. Gibt es Stau, Baustellen oder Unfälle auf der nahegelegenen Autobahn, weichen die Fahrzeuge über die L290/L294 aus.

Auch Behörden wissen, wie gefährlich es dort ist. Die Protest-Aktion war eigentlich am 18. September geplant. Doch da war Baustelle auf der A2. „Man riet uns von der Demo ab“, sagt Silke Hitschfeld. Zu gefährlich. Deshalb fordert sie, dass man auf den Radweg-Lückenschluss nicht noch weitere 20 Jahre warten dürfe. „Wo Platz für Autos ist, muss auch Platz für Fahrradfahrer sein.“

Von Sylvia Telge