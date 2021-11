Fallersleben

Ein Honigbrot auf der Hochzeitsreise brachte alles in Gang. Jetzt hat Janika Libowski aus Fallersleben ihr erstes Kinderbuch veröffentlicht. Bei „Brummelbär und Honigtopf“ geht es um Achtsamkeit zwischen großen Bären und kleinen Bienen. Im Gespräch mit der WAZ erzählt die 31-Jährige, wie sie zu ihrer Idee kam und was das Malen für sie bedeutet.

Ein heißer Sommertag im schweizerischen Savonin 2018: Das frisch gebackene Ehepaar Libowski ist in den Flitterwochen und frühstückt auf der Terrasse. Janika Libowski beißt gerade in ihr Honigbrot, als plötzlich eine Biene vorbeifliegt. „Da kam die Idee für Brummelbär und Honigtopf, ich bin dann gleich auf der Terrasse geblieben, habe mich vom Blick auf die Berge inspirieren lassen und die ersten Motive gemalt“, berichtet Libowski. Bei „Brummelbär und Honigtopf“ geht es um Achtsamkeit von großen Bären und kleinen Bienen füreinander. Als Brummelbär sich auf den Weg zur großen Wiese am Waldrand macht, entdeckt er am Himmel einen Bienenschwarm. „Diesem folgt er neugierig“, sagt Libowski – mehr will sie von der Handlung noch nicht verraten.

Online erhältlich: Janika Libowskis neues Kinderbuch „Der Brummelbär und der Honigtopf“. Quelle: Boris Baschin

Kinder sind ganz verrückt nach ihren Zeichnungen

Hauptberuflich ist Libowski biologisch-technische Assistentin, das Malen wurde ihr jedoch in die Wiege gelegt. „Das Hobby begleitet mich schon mein ganzes Leben, im Abitur haben alle meine Mitschüler geglaubt, dass ich mal Kinderbuchautorin werde“, sagt Libowski. Grund dafür waren die unzähligen niedlichen Zeichnungen in ihren Blöcken und Schulheften. Warum ausgerechnet Kinderbücher? „Jede Figur spiegelt einen Charakter wider und hat etwas Lebendiges – schaut man sie an, schaut sie zurück.“ Das merke sie auch, wenn Kinder bei ihr zu Besuch sind: „Die Kinder sehen sich die Bilder an und fangen an zu erzählen, das erfüllt mich immer sehr.“ Libowski ist selbst Mutter einer 14 Monate alten Tochter.

Seit April können Eltern das Buch online bestellen und mit ihren Kindern lesen. Libowski hat ihr Buch bei einem sogenannten Print-Demand-Verlag publiziert, der das Buch nur so oft druckt, wie es bestellt wird. „Da ich neu in der Branche bin, war es schwer bei großen Verlagen Fuß zu fassen – die On-Demand-Lösung war für mich die beste Wahl“, so die Fallersleberin.

Das Buch präsentiert Libowski bei „Kunst & Licht“ in Fallersleben

Zwar hat das Buch eine eigene ISBN-Nummer, Werbung macht der Verlag für Sie jedoch nicht. „Umso mehr freue ich mich, mein Buch am 19. November bei Kunst und Licht präsentieren zu dürfen“, sagt Libowski. Bei Büro- und Schreibwaren Großkopf wird die Autorin einige Exemplare ihre Buches ausstellen. An diesem Tag werden wieder zahlreiche Kunsthandwerker ihre Waren bei Kerzenlicht in der Fußgängerzone ausstellen.

Wer möchte, kann das Buch dann vor Ort oder online bestellen. „In allen anderen Buchläden ist die Bestellung aber natürlich auch möglich“, so Libowski. Und es könnten noch mehr Titel werden: „Zurzeit arbeite ich noch an der Entstehung von zwei weiteren Kinderbüchern.“

Von Niklas Jan Engelking