Die Bürgerkanzel ist eine relativ junge Tradition in der evangelischen Michaelisgemeinde. Eingeführt hat die Veranstaltung der Pastor Holger Herrmann, der von 2005 bis 2018 in Fallersleben und Mörse tätig war. Er stellte erstmals am Buß- und Bettag seinen Platz auf der Kanzel im Gotteshaus einer besonderen Persönlichkeit zur Verfügung, die ein gesellschaftliches Anliegen ihrer Wahl thematisieren konnte. Durch die anschließende Diskussion finden für gewöhnlich Gläubige und auch weniger christlich orientierte Menschen in den Dialog – und genau darum geht es.