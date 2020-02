Darum ist die Mehrheit gegen den Umzug der Bücherei

Fallersleben

Die Debatte im Ortsrat Fallersleben/ Sülfeld über die Verlegung der Stadtteilbibliothek von der Verwaltungsstelle Fallersleben in das Lernzentrum des Schulzentrums ist längst nicht vorbei. Die CDU fordert mehr Informationen von der Stadtverwaltung – sieht aber in dem Vorschlag „einiges an Potenzial“.

Die Verwaltung möchte durch die Zusammenführung der Wolfsburger Stadtteilbibliotheken und Lernzentren jährlich bis zu 200 000 Euro einsparen. Der Fallersleber Ortsrat lehnt ab. Zwar stellte die Leiterin der Bücherei erweiterte Öffnungszeiten und steigende Nutzerzahlen in Aussicht – PUG und Grüne fürchten jedoch um den Verlust eines wertvollen Standortes für die Leseförderung.

CDU fordert mehr Infos

„Eine Verlegung wird von uns derzeit noch kritisch gesehen, jedoch sind wir in diesem Punkt gesprächsbereit“, teilte CDU-Fraktionssprecher André-Georg Schlichting mit. Man brauche zusätzliche Informationen, um sich eine endgültige Meinung zu bilden, wünscht sich Schlichting eine Informationsrunde für die Bürger. Fraglich sei beispielsweise, wie eine Trennung von Schul- und Büchereibetrieb gewährleistet werden soll.

Der ebenfalls vorgeschlagene Umzug der Musikschulaußenstelle von der Glockenbergschule ins Amtsgericht sei „diskussionswürdig“. Allerdings sei die von Bürgern vorgeschlagene Alternative in der Eulenschule zu prüfen.

PUG fürchtet um familienfreundliches Konzept

Die Idee einer Verlegung der Bibliothek ins Lernzentrum sei nicht neu, erklärt Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG). „Man hat es seitens der Verwaltung immer wieder versucht, es wurde immer wieder abgelehnt. Wenn jetzt eine Bürgerinfoveranstaltung dazu stattfindet, wird das Thema zu einseitig dargestellt“, meint Weist.

Die Ortsbürgermeisterin fürchtet den Verlust eines besonders familienfreundlichen Konzeptes. Die Bücherei im Sitzungssaal des Amtsgerichtes habe eine einmalige Atmosphäre. „Das kann man nicht einfach von Punkt A zu Punkt B verschieben.“ Auch sei die sanierte Bücherei gerade erst eingeweiht worden. „Dafür wurden 170 000 Euro investiert – das wäre bei einem Umzug in den Sand gesetzt.“ Schlichting dagegen meint, die sanierten Räume könnten auch von der Musikschulaußenstelle genutzt werden.

Grüne: „Völlig verschiedene Ansätze“

„Im Lernzentrum und in der Stadtteilbibliothek werden zwei völlig verschiedene Ansätze verfolgt“, spricht sich Ursula Mrongovius (Grüne) vehement gegen eine Zusammenlegung aus. Kinder sollten möglichst früh ans Lesen herangeführt werden. „Die Bibliothek wurde dafür mit Leseecken und Sitzkissen liebevoll gestaltet – ich glaube nicht, dass Mütter mit ihren Kindern zum Lesen ins Schulzentrum gehen.“

Die Bibliothek verzeichne bei rund 17 000 Besuchern 48 000 Ausleihen, während im Lernzentrum zwar 59 000 Besucher, dafür aber nur rund 6000 Ausleihen gezählt würden. „Im Lernzentrum werden auch alle Schüler gezählt, die dort ihre Pause verbringen oder sich dort auf den Unterricht vorbereiten.“

SPD schlägt Arbeitsgruppe vor

„Ich hänge durchaus an der Bücherei“, gibt SPD-Fraktionssprecher Eckhard Krebs zu. Es müsse aber gespart werden – „irgendwann muss die Vernunft siegen“. Der vorgeschlagene Ringtausch in den Räumen ermögliche die Nutzung von Synergien und schaffe an der Glockenbergschule die notwendigen Kapazitäten für den fünften Zug.

„Das sollten wir dann aber auch mitgestalten“, schlägt Krebs eine Arbeitsgruppe zwischen Verwaltung und Ortsrat vor. Schulbetrieb und Büchereibetrieb müssten reibungslos verlaufen. „In den Pausen wird das Lernzentrum verstärkt von den Schülern genutzt. Wir müssen die Öffnungszeiten aufeinander abstimmen und ein Konzept erstellen.“

Lesen Sie auch:

Von Christian Opel