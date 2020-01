Das ist die neue Postfiliale in Fallersleben

Fallersleben

Eine schöne Entwicklung für die Fallersleber: Seit dem 10. Dezember 2019 hat die Innenstadt wieder eine Postfiliale. Im Hofekamp 1 hat Claudia Oberdiek ein „Kleines Lädchen“ aufgemacht, das neben Express-Paketen und Welt-Versand auch Deko, Zeitschriften und Lotto-Scheine anbietet.

Bis vor kurzem hatte Oberdiek das Lädchen noch in Heiligendorf geführt, doch dort hielt es sich nicht lange – die Laufkundschaft fehlte. In Fallersleben jedoch steht die Tür gar nicht still. „Es ist kein Vergleich“, berichtet Oberdiek erleichtert.

Die neue Postfiliale in der Bildergalerie:

Zur Galerie Die Fallersleber können jetzt auch in der Stadtmitte Pakete aufgeben, Zeitschriften kaufen oder nach netter Deko stöbern. Denn hier hat Claudia Oberdiek ihr neues Lädchen eröffnet.

Fallersleben hat nicht nur mehr Einwohner, sondern gibt der Inhaberin auch das Gefühl, wieder heimzukommen. Geboren ist sie nämlich im Fallersleber Hoffmannhaus. „Das macht die Sache für mich noch leichter, weil ich hier schon viele Menschen kenne“, sagt sie.

Der neue Standort ist ein echter Glücksgriff

Die neuen Räume sind für sie ein echter Glücksgriff. „Ich habe nach etwas gesucht, das ebenerdig und rollstuhlgeeignet ist“, erklärt Oberdiek. Im Hofekamp 1 sah sie lediglich ein Schild mit einer Notfall-Telefonnummer im Schaufenster, von einem Miet- oder Kaufangebot gab es keine Spur. Oberdiek rief trotzdem einfach an – und landete einen Treffer. Wo früher eine Kneipe und zwischendurch ganz lange gar nichts war, kann sie nun ihr Angebot ausbreiten.

Das Angebot ist ähnlich wie in Heiligendorf

Dazu gehören neben den Postdienstleistungen (bis auf Postbank) auch Marmeladen aus der Region, Grußkarten und einiges an Deko und Geschenkartikeln. Nur das Zeitschriftensortiment ist beim Umzug ein bisschen geschrumpft, sonst sei alles wie in Heiligendorf geblieben, versichert sie. Und einige ihrer ehemaligen Heiligendorfer Kunden hätten sie sogar bereits in Fallersleben besucht.

Und weil es so gut läuft, wird Oberdiek bald nicht mehr alles alleine wuppen müssen: Noch im Januar will sie eine Freundin einstellen, die ihr dann zur Hand geht.

Von Frederike Müller