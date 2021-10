Hattorf

Wunderschönes Federvieh hat sich am Wochenende in Hattorf gezeigt. Der Geflügelzuchtverein Fallersleben lud am Samstag und Sonntag zur 50. Rassegeflügelschau in den Blumenhof Hattorf ein. Der Gärtnereibetrieb stellte wie schon in den Jahren zuvor Flächen in seinem Gewächshaus zur Verfügung, sodass die Schau in einem ganz besonderen Ambiente stattfand.

Die prächtigsten Tiere waren schon von weitem zu hören. Das Krähen der Hähne reichte bis auf den Parkplatz hinaus. Doch es gab natürlich noch viel mehr zu sehen. Gänse, Enten, Tauben und zum Beispiel auch japanische Legewachteln waren in den Käfigen ausgestellt. Die Showfläche war umrahmt von vielen Pflanzen.

„Wir sind sehr froh, dass wir die Schau hier veranstalten können“, sagte Ulf Brandes, Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins Fallersleben. Denn eine Schau im Innenraum bei Tageslicht gebe es nicht so oft.

Ulf Brandes, erster Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins: „Die besondere Atmosphäre hat sich rumgesprochen.“ Quelle: Gero Gerewitz

863 Tiere waren am Wochenende in Hattorf zu sehen

„Die besondere Atmosphäre hat sich rumgesprochen“, betonte Brandes. Und so waren Teilnehmer auch von weit her zu der Veranstaltung angereist. Das Einzugsgebiet reichte bis nach Lübeck. Dadurch war das Angebot groß und vielfältig. Insgesamt 863 Tiere waren am Wochenende in Hattorf ausgestellt.

Der Modena Club Deutschland Gruppe Nord hatte sich mit einer Bezirkssonderschau der Veranstaltung im Blumenhof angeschlossen. Modeneser sind eine der ältesten Rassen der Haustauben und kommen in den meisten Farbenschlägen vor. Die Clubmitglieder zeigten Züchtungen in den verschiedensten Ausprägungen.

Zur Galerie Am Samstag und Sonntag veranstaltete der Geflügelzuchtverein Fallersleben eine Schau im Blumenhof im Hattorf. Die WAZ war vor Ort und hat einige Eindrücke gesammelt.

Ganz genau auf die rassetypischen Merkmale schauten die Preisrichter, die am Freitag unter weitestgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit die Tiere begutachteten. „Die müssen sich stark konzentrieren und sehr genau hinschauen“, erklärte Ulf Brandes. Für die Züchter sei das besonders spannend. „Man denkt manchmal, man hat ein wunderbares Tier und dann wird man mitunter auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.“

Das Interesse der Wolfsburger ist groß

Doch nicht nur Fachleute, sondern auch viele Interessierte zog die Geflügelschau an. „Wir sind mit der Besucherresonanz sehr zufrieden“, sagte der Vorsitzende am Samstag. Schon vom Vormittag an tummelten sich viele Besucher in den zum Showroom umgestalteten Gewächshäusern.

Das große Interesse kam nicht überraschend: Kleintierhaltung nimmt an Popularität zu. Tagesschausprecherin und Moderatorin Judith Rakers propagiert seit einiger Zeit das Homefarming und hat unter anderem das Buch „Hühner in meinem Garten“ geschrieben. Moderatorin Inka Bause setzt sich für eine Petition ein, die Landlärm wie Hahnenschrei und Kuhglocke im städtischen Raum unter Schutz stellen soll.

Hühnerhaltung liegt im Trend

„Diesen Trend merken wir auch im Verein“, erzählte Ulf Brandes. Die Mitgliederzahlen entwickeln sich in letzter Zeit positiv. Mittlerweile sind es im Geflügelzuchtverein Fallersleben knapp 200. Dabei steht die Region in besonderer Tradition. Mit dem Unternehmer Hugo du Roi (1839 – 1911) stammt einer der weltweit bekanntesten Züchter aus Braunschweig.

Der Kreisverband der Braunschweiger Rassegeflügelzüchter feiert in diesem Jahr 125-jähriges Bestehen. Die Fallersleber Züchter feierten mit der Schau ihr 80. Jubiläum.

Von Robert Stockamp