Darum musste die Feuerwehr ein Dixi-Klo löschen

Wolfsburg

Ein Klo in Flammen: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Dienstagmorgen eine Dixi-Toilette auf einem Parkplatz an der Kreisstraße 28 in Brand. Vermutlich waren Brandstifter am Werk.

Toilettenhäuschen wird komplett zerstört

Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 6.45 Uhr die auf einem frei zugänglichen Platz stehende Dixi-Toilette bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte waren schnell an Ort und Stelle, konnten jedoch nicht verhindern, dass die überwiegend aus Kunststoff bestehende Toilette komplett zerstört wurde.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die Dixi-Toilette stand auf einem frei zugänglichen Platz neben der K 28, zwischen Fallersleben und der Kreuzung zur Tangente. Da zu der Zeit reger Berufsverkehr herrschte, hofft die Polizei darauf, dass Zeugen verdächtige Personen bemerkt haben oder Hinweise zur Brandentstehung geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 05361-46460 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen:

Von der Redaktion