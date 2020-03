Darum gab’s jetzt wieder Bücher beim Frühlingsbasar

Fallersleben

Schon zum 30. Mal fand am Wochenende der Frühlingsbasar im Gewölbekeller des Schlosses Fallersleben statt. Hobbykunsthandwerker aus der Region präsentierten hochwertige Waren und boten somit viele Möglichkeiten zum Stöbern. Den Weg zurück in den Basar haben auch die Bücher gefunden, die dort gegen Spende erworben werden konnten.

Museum freut sich über zusätzliche Besucher

„Früher waren eine ganze Seite lang nur Bücher aufgebaut“, erinnerte sich Kurt Schuster und machte eine raumgreifende Bewegung entlang des Gewölbekellers. Der ehemalige Präsident der Hoffmann-von-Fallersleben-Gesellschaft half seinen Vereinskollegen. Die Gesellschaft richtete zusammen mit dem Hoffmann-von-Fallersleben-Museum den Basar aus.

„An diesem Tag öffnen wir das Haus von der Spitze bis zum Keller für das Publikum“, betonte Museumsmitarbeiterin Nicole Trnka. Die Besucher sollen nicht nur den Basar im Gewölbe besuchen, sondern dann gerne auch noch durch die Ausstellungen in den anderen Etagen spazieren.

Seit mehr als 30 Jahren die Fäden in der Hand

Seit mehr als 30 Jahren wird der Basar von Susanne Lerz organisiert. „Das ist eine schöne Abwechslung“, betonte sie. Der Frühlingsbasar und andere Veranstaltungen seien nicht nur willkommene Abwechslung im Arbeitsalltag, sondern auch eine Möglichkeit, neues Publikum für das Schloss Fallersleben zu begeistern.

Wissenschaftliche Sicht aufs Thema Nationalität

Die ersten Basare waren noch fast reine Bücherbasare. Erst im Laufe der Jahre hatte sich die Veranstaltung zu einem Kunsthandwerkermarkt entwickelt. „Im letzten Jahr hatten wir gar keine Bücher hier“, sagte Nicole Trnka. Nun gab es wieder welche, vor allem mit politischen Themen. Da herrsche dringender Handlungsbedarf, betonte die Präsidentin der Hoffmanngesellschaft Christina Dykan Andrés. „Wir zeigen die wissenschaftliche Sicht auf das Thema Nationalität“, sagte sie.

In Zeiten, in denen Nationalität von politisch zweifelhafter Seite neu definiert werde, müsse man als Gesellschaft dagegen stehen. Auch Hoffmann, der eng mit dem Thema in Verbindung steht, habe schon darunter gelitten und sei für rechte Propaganda missbraucht worden. Es sei dringend angesagt, da für Richtigstellung zu sorgen.

Von Robert Stockamp