Corona: Existenzängste und gedrückte Stimmung in Fallersleben

Gedrückte Stimmung in Fallersleben. Pulsierte das Leben am Montag noch und viele Menschen waren in der Altstadt unterwegs, war das Bild nur einen Tag später komplett anders: Fast alle Geschäfte mussten wegen des Coronavirus’ schließen, es war kaum etwas los.

Geschäftsleute machen sich große Sorgen um ihre Existenz. „Die Schließung trifft den Einzelhandel hart und tut richtig weh“, sagt Blickpunkt-Vorsitzender Otto Saucke. „Aber die Gesundheit geht schließlich vor.“ Sein Vorschlag, damit die kleinen Unternehmen überleben können: „Finanzamt und Krankenkassen sollten den Betrieben die Zahlungen stunden.“

Bestellung über Instagram

Auch Bettina Binder, Inhaberin der „Spielkiste“ macht sich große Sorgen, wie es weitergeht. „Die Kosten bleiben, aber die Einnahmen fehlen.“ Um ihre Kunden zu halten, hat sie in ihrem kleinen Läden einen Aushang in die Fenster gehängt, der darauf aufmerksam macht, dass man bei Bettina Binder trotz Schließung Ware kaufen kann – Bestellungen sind per Facebook/ Instagram oder WhatsApp möglich. „Wir liefern die Bestellung persönlich aus.“ Natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand zum Kunden.

Das Modehaus Biewendt ist ebenfalls dicht und informiert über Aushang am Gebäude darüber. Am 20. April sei das Geschäft wieder geöffnet – „mit neuer Frühjahrsmode“.

Wenige Tische besetzt

Das Coronavirus zeigt sich auch im italienischen Restaurant Casa Mia in der Bahnhofsstraße. Mittags ist es dort immer rappelvoll, am Dienstag um 12 Uhr gähnende Leere. Nur wenige Tische waren besetzt. „Seitdem die Schließung der Schulen feststand, ist es leider deutlich ruhiger bei uns“, bedauert Inhaber Martino Cesario. Am Dienstagabend schloss er vorschriftsmäßig sein Restaurant. Die Zukunft sehe nicht gerade rosig aus. „Mal schauen, was kommt“, meint Cesario.

Die Verunsicherung unter den Gastronomen ist groß. „Wir sprechen unter Kollegen, was auf uns zukommt“, sagt Mauro Bizzaro, Inhaber des Eiscafe San Marco in der Altstadt, betrübt. Am Montag saßen noch Gäste dort und ließen sich das Eis schmecken. Die Stimmung war gut, am Dienstag war sie es nicht mehr.

Bärbel Weist leidet mit

Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist beobachtet die Entwicklung ebenfalls mit großer Sorge. Die Stimmung in Fallersleben sei seit Dienstag beängstigend. Die Geschäfte dicht – das könne für viele an die Existenz gehen. „Ich fühle mit den Betrieben.“

Die Fallersleber Geschäftswelt in der Altstadt treffe die aktuelle Krise besonders hart: In den vergangenen drei Jahren hatte sie unter Baustellen zu leiden. Jetzt unter dem Coronavirus. Bärbel Weist appelliert an die Politik, auch kleinen Betrieben finanziell zu helfen. Ihr Vorschlag: Vielleicht könnte die Schließungs-Regelung für sie etwas gelockert werden. „Es würde helfen, die Geschäfte wenigstens für einige Stunden öffnen, um so die Existenz zu sichern.“ Es seien schließlich keine Kundenmassen in den Läden. Vielleicht könnte die Stadt dabei helfen, die Einschränkungsmaßnahmen zu lockern – sie seien „Leitlinie“ und nicht Gesetz.

