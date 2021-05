Fallersleben

Baustelle im Forsthaus Fallersleben: Die Jugendlichen vom Aktionsrat, darunter Sascha Graubner (19) und Felix Pletke (21), nutzen die Corona-Zeit, um das Café zu renovieren. Ansonsten hilft Graubner im Restaurant seiner Eltern und lenkt sich mit Sport ab, Pletke studiert und musiziert. Doch es läuft nicht alles rund für die beiden Wolfsburger: In diesem Teil der WAZ-Serie „Jugendliche und Corona“ erklärt Graubner, wie schwierig die Jobsuche im Veranstaltungsbereich ist und Pletke erzählt, warum seine Band von Anfang an von der Pandemie betroffen war.

Wolfsburger Jugendliche modernisieren das Forsthaus in Fallersleben

Die jungen Wolfsburger wollen im Café des Forsthauses die Wände verputzen, streichen, den Boden versiegeln, die Beleuchtung erneuern und eine neue Theke einbauen. Pletke plant die Modernisierung, Graubner verspachtelt währenddessen die Wände. „Das Café wurde das letzte Mal vor 25 Jahren renoviert, wir wollen die Fläche für die Zukunft praktisch gestalten“, so Graubner.

Das Forsthaus Fallersleben soll ab dem 1. Januar 2022 als selbstverwaltetes Haus alleine durch den Aktionsrat geführt werden. Das hat der Rat der Stadt Wolfsburg im Dezember 2020 beschlossen. Zurzeit engagieren sich neun Jugendliche im Aktionsrat. Wegen Corona treffen sie sich regelmäßig in einer Videokonferenz und sprechen über die aktuellen Aufgaben. „Wir sind auf einem guten Weg in die Selbstverwaltung, dennoch wir sind dankbar, dass wir die Pädagogen Jens Ninnemann und Oli Skierecki jederzeit um Rat fragen können“, sagt Pletke.

Felix Pletke studiert und arbeitet wegen Corona in Mörse

Pletke studiert Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Braunschweig, Ziel ist der Master. Zusätzlich arbeitet er in Teilzeit, also täglich von 8 bis 15 Uhr, bei Volkswagen Financial Services. Normalerweise müsste er wegen der Uni und der Arbeit von seinem Heimatort Mörse nach Braunschweig fahren. Zurzeit hat er Homeoffice und schaut sich die Vorlesungen am Computer an. „Ich habe glücklicherweise keine Motivationsprobleme, da ich gut mit meinen Kommilitonen vernetzt bin und die Arbeit und die Vorlesungen meinen Tag strukturieren“, erzählt der 21-Jährige.

Homeoffice und Online-Studium: Felix Pletke hat glücklicherweise keine Motivationsprobleme. Quelle: Roland Hermstein

Sascha Graubner sucht eine Arbeit im Veranstaltungsbereich

Graubner hat eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker im Juli 2020 abgeschlossen. Dass er nicht übernommen wurde, stand bereits vor der Pandemie fest. Nun ist er auf Jobsuche im Veranstaltungsbereich – und das mit Corona. „Bei allen Wolfsburger Firmen habe ich angefragt, deren Mitarbeiter sind alle in Kurzarbeit und somit sieht es für mich nicht gut aus“, erklärt der 19-Jährige.

„Schwierige Jobsuche“: Sascha Graubner sucht zurzeit einen Job in der Veranstaltungbranche. Quelle: Roland Hermstein

Somit hat er sich als Tontechniker selbstständig gemacht und Livestreams von Musikern begleitet. Ansonsten arbeitet er bei seinen Eltern, sie führen das Restaurant „Awilon“ und das Café „Kunstpause“ im Kunstmuseum. Im Sommer hat Graubner die Veranstaltungsreihe „Beat Lounge“ mit bekannten DJs im Café organisiert.

Die Wolfsburger kennen Langeweile wegen Corona glücklicherweise nicht

Graubner wohnt noch bei seinen Eltern in Weyhausen im Landkreis Gifhorn. Lange gab es hier auch eine Ausgangssperre. „Währenddessen habe ich mich abends online mit Freunden getroffen und gezockt. Oder ich bin früh ins Bett gegangen“, erzählt Graubner. Mittlerweile ist die Inzidenz im Landkreis Gifhorn gesunken und die Sperre aufgehoben.

Felix Pletke verspürt trotz Corona-Frust aber keine Langeweile. Nebenher ist er Sänger und Gitarrist in der Band „Into Ashes“, seit 2016 üben sie im Proberaum im Forsthaus. Im März 2020 sollte im Jugendhaus ein Konzert stattfinden – doch zwei Tage vorher wurde wegen Corona geschlossen. „Wir waren von Anfang an von Corona betroffen, da das Hobby auch eine Nebentätigkeit von uns ist“, so der 21-Jährige. Seitdem konnte die Band nicht mehr proben, Pletke musiziert daher alleine. „Somit nutze ich wenigstens die Zeit, obwohl ich natürlich lieber mit der Band spielen würde“, so Pletke.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig