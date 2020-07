Fallersleben

Endlich ist es soweit: Am Donnerstag öffnet das Fallersleber Metropol-Kino erstmals nach der Corona-Pause seine Türen.Es sind bereits zahlreiche Reservierungen für die ersten Vorstellungen von „ Marie Curie – Elemente des Lebens“ eingegangen.

„Für den Donnerstag werden die Karten schon knapp, ansonsten verteilen die Reservierungen sich gut“, sagt Inhaberin Barbara Rücker. Sie sei angenehm überrascht davon, dass bereits so viele Besucher nach Karten gefragt haben. In den kommenden drei Wochen läuft im Metropol „ Marie Curie“, danach soll „Harriet – Der Weg in die Freiheit“ folgen.

Metropol Fallersleben: Hoffnung auf konstante Besucherzahlen

„Wir sind zum Glück nicht so von den großen Blockbustern abhängig, wie andere Kinos, sondern können auch mit kleinen Filmchen Leute erreichen“, sagt Rücker. Dennoch: Zu euphorisch will sie dem Neustart nicht entgegen blicken: „Ich hoffe, dass wir in den kommenden Wochen einen stetigen Besucherzustrom haben. Aber man weiß nicht, was noch kommt. Deshalb bin ich vorsichtig optimistisch.“ Die Einnahmeausfälle der vergangenen vier Monate seien mit den begrenzten Sitzplätzen ohnehin nicht einzuholen.

Rücker freut sich jedoch über den großen Zuspruch, den das Kino während der Krise erhielt. Neben viel Unterstützung in Wort und Schrift, erhielt das Metropol auch Spenden: „Ich bin total gerührt. Auch, weil wir nicht explizit dazu aufgerufen haben“, sagt Rücker.

Kino: Besucher sollen vorab Vorstellungen reservieren

Die wichtigsten Infos zum Neustart hat das Kino auf seiner Webseite und auf Facebook veröffentlicht. Unter anderem sollen Kino-Besucher ihre Karten vorab telefonisch oder per E-Mail reservieren: „Es geht darum, dass wir die Kontaktdaten aufnehmen müssen und das an der Kasse zu zeitaufwendig wäre“, erklärt Rücker. Die Reservierung soll daher lange Schlangen am Eingang des Kinos vermeiden. Dort kaufen die Besucher die Karten stattdessen nur noch.

Im Kinosaal haben nur 50 Besucher Platz

In den Saal dürfen wegen der Abstandsregeln vorerst nur 50 Gäste: „Wir habe die Sitze gekennzeichnet, immer zweier und dreier Plätze“, berichtet Rücker. Für größere Gruppen ließen sich die Markierungen aber auch umstecken. Insgesamt besetzt das Kino nur jede zweite Reihe, zwischen den Gruppen bleiben ebenfalls Plätze frei. Auf den Sitzen gilt keine Maskenpflicht.

Weitere Informationen: www.www.metropol-fallersleben.de

Von Melanie Köster