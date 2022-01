Fallersleben

Zuerst protestierten „Montagsspaziergänger“ in der Wolfsburger Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen. Jetzt soll es mittwochs um 18 Uhr eine zusätzliche Aktion geben: einen „Lichterspaziergang“ in Fallersleben. Eins sorgt dabei für besondere Empörung: Zwei Gruppen des Messenger-Dienstes Telegram verwenden in ihrem „Spaziergang“-Aufruf ein Bild des Dichters und Freiheitskämpfers Hoffmann von Fallersleben.

„Das ist unerträglich“, sagt SPD-Politikerin Iris Schubert. „Da wird Hoffmann missverstanden.“ Der Name des überzeugten Demokraten werde missbraucht. Im Kulturausschuss fragte die stellvertretende Vorsitzende deshalb nach, ob man dagegen etwas tun könne. Kulturdezernent Kai-Uwe Hirschheide will das prüfen lassen. Er finde die Verwendung des Hoffmann-Bildes „sehr kritisch“.

Diskussion um Hoffmann-Bild

Der Fallersleber Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting hat vom „Lichterspaziergang“ und dem Hoffmann-Logo gehört. Was er davon hält? Der CDU-Politiker möchte nichts dazu sagen. Hält sich bedeckt. Nur so viel: „Durch eine Äußerung bekommen diese Menschen noch mehr Aufmerksamkeit. Das wäre kontraproduktiv.“

Die ehemalige Ortsbürgermeisterin und Vorsitzende des Denkmal- und Kulturvereins Bärbel Weist weiß noch nicht so richtig, was sie von diesem „Lichterspaziergang“ halten soll. Die Hoffmann-Expertin möchte erst einmal sehen, was die Teilnehmer mit der Aktion erreichen wollen. Dass man ein Hoffmann-Foto schützen kann, hält sie für schwierig. Für Bärbel Weist ist und bleibt Hoffmann „ein überzeugter Demokrat“.

SPD-Politikerin Iris Schubert ist empört

Iris Schubert ist da deutlicher. Dass Leute gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen, sei eine Sache. Aber dass man für den Aufruf ein Bild des Dichters, Denkers und Demokraten Hoffmann von Fallersleben verwendet, sei untragbar. Wenn man dann auch noch unter das Bild schreibt „Ich rufe Euch!!!!“ sei das nicht hinnehmbar.

Mittwochs um 18 Uhr sollen die „Lichterspaziergänge“ in Fallersleben stattfinden. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz am Alten Brauhaus. Die Organisatoren bewerben ihn mit dem Slogan „Für Freiheit. Für Recht. Für Einigkeit.“ Jeder könne mitmachen. Egal ob geimpft oder nicht geimpft. Kerzen oder Handy-Lampe sollen die Teilnehmer mitbringen.

Von Sylvia Telge