Die Ohren bleiben frei: Ehmerin näht Masken für Hörgeräteträger

Ehmen

Für Menschen mit Hörgeräten kann die Maskenpflicht teuer werden – das sagt zumindest die Ehmerin Kirsten Petri. Durch die Gummis der Masken könne sich das Hörgerät schlimmstenfalls lösen und herunterfallen. Petri trägt selbst Hörgeräte und hat sich deshalb jetzt eine Lösung überlegt: Sie näht Mund-Nasen-Bedeckungen, die sie im Nacken und nicht am Ohr befestigt.

Hörgeräte können herunterfallen

Die Maskenpflicht stellt gehörlose und schwerhörige Menschen ohnehin vor eine Herausforderung: Ihnen fehlt durch die Maske das Mundbild für eine gute Verständigung. Doch selbst für Menschen, die mit Hörgeräten gut hören, können die Masken ein Problem darstellen: „Schlichte OP-Masken und auch viele der anderen Behelfsmasken sind mit der großen Gefahr verbunden, dass sich das Hörgerät durch das Gummi und die Bewegung der Maske löst und verloren geht. Ein Hörgerät kostet circa 600 bis 1500 Euro, der Schaden wäre daher nicht unerheblich, und ist schnell passiert“, warnt Petri.

Spezielle Bindung

Die Hobby-Schneiderin suchte sich deshalb ein Schnittmuster im Internet und überlegte, wie sie die Maske befestigt: „Das Gummiband verläuft jetzt diagonal von der Nasenwurzel in den Nacken und dort bindet man es mit einem Stück Stoff zusammen.“ Auf diese Weise ist das Ohr unbeteiligt und Maskenträger können ihre Bedeckung unterschiedlich fest binden. Petri ergänzt: „Die Maske liegt eng am Gesicht an und rutscht auch nicht.“

Die Masken von Petri haben eine spezielle Verschnürung, damit die Träger sie nicht am Ohr befestigen müssen. Quelle: privat

Petri gibt Masken ab

Petri möchte mit ihren Masken anderen Trägern von Hörgeräten helfen: „Ich bin mir sicher, dass viele über dieses Risiko noch gar nicht nachgedacht haben oder es wegen der Maskenpflicht in Kauf nehmen, eben weil keine andere Maskenform verfügbar ist.“ Die Ehmerin gibt ihre selbstgenähten Masken deshalb an andere Betroffene ab: „Ich habe Masken aus verschiedenen Stoffen und mit unterschiedlichen Mustern. Wer Bedarf an einer Maske hat, kann sie sich kontaktlos bei mir abholen oder ich verschicke sie.“ Die Ehmerin freut sich im Gegenzug über eine kleinen Beitrag zu ihren Materialkosten.

Petri ist per E-Mail (kirsten_petri@gmx.de) oder telefonisch unter Tel. 0 53 62 / 5 00 29 32 erreichbar.

Von Melanie Köster