Im Schwefelbad Fallersleben kehrt weiter zur Normalität zurück. Am Wochenende, 4. und 5. Juli, plant das Traditionsbad die Wiederaufnahme des Babyschwimmens. Auch für die Wassergymnastik, die schon am 17. Juni startete, gibt es eine weitere Lockerung.

Beim Babyschwimmen wird das Schwefelbad zunächst den Kurs zu Ende bringen, der im März aufgrund der Corona-Beschränkungen unterbrochen werden musste. Für die angemeldeten Teilnehmer sind Anfang Juli zwei Termine geplant, die nachgeholt werden.

Schwefelbad : Babyschwimmen nur in kleinen Gruppen

Der Start für die neuen Babyschwimmkurse sind nach dem Werksurlaub geplant, sprich am 22. und 23. August. „Wir müssen aber schon jetzt um Verständnis bitten, dass wir voraussichtlich nicht alle Anmeldungen, die uns bereits vorliegen, berücksichtigen können. Aufgrund der verpflichtenden Abstandsregel dürfen wir nur kleinere Gruppen ins Wasser lassen“, erklärt Badleiterin Maren Körber.

Lockerung auch für die Wassergymnastik

Bereits am Montag, 30. Juni, tritt im Schwefelbad eine weitere Lockerung für die Wassergymnastikgruppen in Kraft. Die Teilnehmer können die Duschen dann wieder nutzen. Seit der Wiederaufnahme dieses Angebots Mitte des Monats mussten diese bis jetzt noch geschlossen bleiben. „Die Erfahrungen haben gezeigt, dass unsere Gäste die im Bad geltenden Hygieneregeln und Wegeführungen einhalten“, so Körber. Zugleich bittet die Leiterin des Bades die Teilnehmer schon vorab, die Zeit des Duschens mit Rücksicht auf andere Besucher möglichst knapp zu halten.

Die Duschen, die für Frauen und Männer eingerichtet wurden und vor sowie nach der Funktionsgymnastik genutzt werden können, sind ausgeschildert.

