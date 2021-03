Fallersleben/Ehmen/Heiligendorf/Sülfeld

Was wird aus den Schützenfesten in den Wolfsburger Orts- und Stadtteilen? Wegen Corona mussten viele schon im vergangenen Jahr ausfallen. Doch können sie in diesem Sommer stattfinden? Das ist die große Frage.

Mit der beschäftigen sich die Organisatoren des Fallersleber Schützenfestes schon länger. „Wir haben dazu aber noch keine Entscheidung gefällt“, erklärt Eckhard Krebs (SPD). Er ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft, die die Veranstaltung organisiert. Das Schützenfest, das zu den ältesten in Niedersachsen gehört, abzusagen, wäre schade. „Aber zur Zeit fehlt mir die Phantasie für ein großes Festzelt mit Buden und vielen Besuchern“, gibt Krebs zu.

Eckhard Krebs, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft fürs Fallersleber Schützenfest: „Zur Zeit fehlt mir die Phantasie für ein großes Festzelt mit Buden und vielen Besuchern.“ Quelle: Thomas Koschel

Das Fallersleber Schützenfest ist in der üblichen Form nicht möglich

Die Corona-Abstands- und Hygieneregeln ließen sich bei einem Schützenfest an vier Tagen in alter Form schwer einhalten. Deshalb sei es in üblicher Form nicht möglich, sagt Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist. Das Fest komplett abzusagen, falle ihr schwer. „Vielleicht ist eine abgespeckte Version möglich“, sagt die PUG-Politikerin.

Veranstaltungen, auf der sich Menschen treffen, seien wichtig. Auch in Corona-Zeiten. Aber man müsse verantwortungsbewusst handeln. Die Schützenfest-Arbeitsgemeinschaft will sich die frisch beschlossene Corona-Verordnung jetzt genau anschauen, sich zusammensetzen und dann sehen, was möglich ist.

Ortsbürgermeister Peter Kassel sieht schwarz für das Ehmer Schützenfest

Das haben auch die Veranstalter von der Interessenvertretung der Ehmer Vereine und Verbände (IVEV) vor. Aber es sieht nicht gut für das Schützenfest in Ehmen aus. Eigentlich findet es traditionell am zweiten Wochenende nach Pfingsten statt. In diesem Jahr wäre das Anfang Juni. Doch Ortsbürgermeister Peter Kassel sieht schwarz: „In der alt bewährten Form können wir das Fest nicht durchführen.“

Peter Kassel, Ortsbürgermeister in Ehmen: „In der alt bewährten Form können wir das Fest nicht durchführen.“ Quelle: CDU Wolfsburg

Eine abgespeckte Variante, die vielleicht im Spätsommer und frühen Herbst stattfindet, wäre eine Alternative und darüber diskutiere die IVEV auch, sagt Präsident Heinrich Otte. Kontakte zu Kapellen bestünden, der Festwirt sei angefragt – Verträge aber nicht abgeschlossen.

Kein Schützenfest in Heiligendorf mit Mundschutz und Desinfektionsmittel

Bei der Entscheidung über das Ehmer Schützenfest sei eins ganz wichtig, erklärt Kassel. „Können wir verantworten, dass sich wieder viele Menschen treffen?“ Diese Frage stellt sich der Schützenverein Heiligendorf ebenfalls. Er veranstaltet sein Schützenfest zwar „nur“ noch intern für Mitglieder mit einem öffentlichen Tag im Schützenhaus. „Ob es stattfindet, steht in den Sternen“, sagt Vorsitzender Frank Wiegmann.

Jetzt schon abzusagen, das möchten die Schützen aber nicht. „Wir müssen abwarten, wie sich die Lage entwickelt“, so der Vorsitzende. „Ein Schützenfest mit Mundschutz, Abstandsregelung und Desinfektionsmittel auf dem Tisch gibt es aber auf keinen Fall.“ Den üblichen Termin von Juni auf August zu verschieben, sei aber möglich.

Der Sülfelder Schützenverein hat sich bereits entschieden: „2021 gibt es kein Sommerfest“, erklärt Vorsitzender Jörg Bretthauer. Wegen Corona bestehe keine Planungssicherheit und ein Fest brauche eine ausreichende Vorbereitungszeit. 2019 fand das Sommerfest erstmals statt – als Ersatz fürs Schützenfest.

