Kästorfer Frauen nähen Behelfsmasken für Pflegekräfte

Nicht nur offizielle medizinische Schutzmasken können die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen, sondern auch behelfsmäßige Stoffmasken für Pflegekräfte und Privatpersonen. Kästorfer Frauen haben bereits über 1000 dieser Behelfsmasken hergestellt – ehrenamtlich. Gerade erst haben sie wieder 100 Behelfsmasken gespendet – ans AWO-Pflegeheim in der Goethestraße, wo die Pflegekräfte dringend auf derlei Ausstattung angewiesen sind.

Arzu Bolat ist Schneiderin

Die Initiative in Kästorf geht auf die Schneiderin Arzu Bolat und ihre Nachbarin Leila Bente zurück. Beide entwickelten die Idee zur Produktion von Behelfsmasken gemeinsam. „Wir helfen gern, das ist für uns selbstverständlich“, betont Arzu Bolat. Aber mit jeder fertiggestellten Maske für Nachbarn und Freunde – und nicht zuletzt Kollegen der Ehemänner Hüseyin Bolat und Dirk Bente bei Volkswagen – wurde die Nachfrage größer. Längst packen auch die Töchter Dilay Bolat und Neele Bente mit an.

Francescantonio Garippo, Kästorfs Ortsbürgermeister und VW-Betriebsrat – hat für die Freundinnen einen Spendenaufruf auf Facebook gestartet: Sie brauchen mehr Stoff und – fast noch wichtiger – Gummibänder zum Nähen. Hier hilft auch Kristian Wardin, eine Freundin von Dilay Bolat. Die junge Frau bittet fremde Menschen an der Haustür um Sachspenden für die Masken.

Lob von der Türkischen Gemeinde

Lob bekommen sie auch von der Türkischen Gemeinde Niedersachsen, dessen stellvertretender Landesvorsitzende der VW-Betriebsrat Ömer Köskeroglu ist. Er betont: „Diese deutsch-türkische Freundschaft ist ein schöne Symbol für Zusammenhalt und Solidarität. Ich hoffe, dass viele Leute ihrem Beispiel folgen und gerade in dieser schwierigen Zeit Gutes für ihre Mitmenschen tun.“

Ein Empfänger der Masken aus der Kästorfer Schneidergemeinschaft ist das AWO-Wohn- und Pflegeheim in der Wolfsburger Goethestraße. Dort lebt die Mutter von Conny Tiede, daher weiß sie, dass dort (wie in vielen anderen Einrichtungen auch) Masken Mangelware sind. Die freundliche Anfrage an die Kästorferinnen trug nun Früchte: 100 Stoffmasken nahm sie für das Heim entgegen, wie immer als reine Spende. Auch Einrichtungsleiter Christoph Grölz ist sehr dankbar für die ehrenamtliche Hilfe.

Leila Bente und Arzu Bolat fertigen für ihre Mitmenschen so viele Masken, wie sie nur können. Dazu brauchen sie dringend weiteren Stoff und vor allem Gummibänder – sie freuen sich über Spenden (an Arzu Bolat/Gardinentraum in Kästorf).

