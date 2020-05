Finanzieller Druck auf Metropol-Kino in Fallersleben steigt

Fallersleben

Während Zoos, Restaurants und Museen wieder geöffnet haben, müssen sich die Kinos in Niedersachsen weiter in Geduld üben. Für das Metropol-Kino in Fallersleben sei die aktuelle Situation nicht einfach, erklärt Inhaberin Barbara Rücker: „Seit das Kino am 16. März geschlossen wurde, haben wir keinerlei Einkünfte mehr.“ Im Fünf-Stufen-Plan des Landes zur Lockerung der Corona-Beschränkungen stehen die Kinos erst auf Stufe fünf, und für gibt es keinen festen Termin.

„Der Druck wird mit jedem Monat größer“

Aktuell sei die finanzielle Lage zwar nicht mehr ganz so angespannt, da eine Soforthilfe unkompliziert und schnell ausgezahlt worden sei. Und dennoch: „Der Druck wird mit jedem Monat und mit der Ungewissheit, wie und wann es weiter geht, immer größer“, berichtet Rücker. Ab August, nach fünf Monaten ohne Einnahmen, werden die Reserven des Kinos aufgebraucht sein. Hinzu kommt die Sorge, dass auch eine Eröffnung nicht den erhofften Schub bringt: „Selbst wenn wir den Betrieb irgendwann wieder aufnehmen, befürchten wir, dass die Umsätze längere Zeit eher gering bleiben werden.“

Hoffnung auf konkretes Datum

Für Rücker ist der Lockerungsplan der Landesregierung hinsichtlich des Kinobetriebs schwer nachvollziehbar. Während sich Niedersachsen bisher nicht zur Bekanntgabe eines festen Termins für die Eröffnung von Kinos durchringen konnte, sind andere Bundesländer weiter: In Schleswig-Holstein durften Kinos beispielsweise am Montag erstmals wieder öffnen, in Nordrhein-Westfalen immerhin ab dem 30. Mai. Mit Blick auf mittlerweile erlaubte Gottesdienste und weitere Lockerungen für Gastronomen sagt Rücker: „In Kinos mit großen Sälen und ausreichendem Platz, mit eingeschränkter Saalauslastung sowie mit durchdachten Ein-und Auslasskonzepten sollte eine Öffnung Anfang Juli möglich sein.“ Die Inhaberin des Metropol-Kinos hat deshalb einen Wunsch an die Politik: „Wichtig ist vor allem ein verlässliches Datum!“

Fallersleber Kino trifft erste Vorbereitungen

Für den Tag X stellt das Fallersleber Kino bereits konkrete Überlegungen an und trifft erste Vorbereitungen. In Rückers Augen ist das Metropol gut gerüstet für die kommende Zeit: „In unserem Kino können wir ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept umsetzen und durch eine geringere Saalauslastung auch einen Mindestabstand garantieren.“ Sie betont: „Die Gesundheit unserer Besucher und Mitarbeiter hat für uns höchste Priorität!“

Rücker hofft, dass die Besucher ihrem Kino weiter treu bleiben, wenn das Kino seine Türen – hoffentlich bald – wieder öffnen darf.

Von Melanie Köster