Corona: Buchhändler König richtet kostenlos Online-Shops für Geschäfte ein

Fallersleben

Die Geschäfte sind dicht, trotzdem können Kunden in Corona-Zeiten dort manchmal einkaufen: über einen Onlineshop. Andreas König von der gleichnamigen Buchhandlung in Fallersleben macht das so mit seinem neuen SameDay-Shop, aber nicht nur das. Er bietet Händlern an, die noch keinen Webshop haben, solch einen einzurichten. Kostenlos.

Es ist ein so genannter SameDay Onlineshop: Den hat sich Andreas König in Corona-Zeiten eingerichtet - neben seinen beiden bereits bestehenden Online-Shops für die Buchhandlung und das christliche Literaturangebot des SCM-Shops. Auf der Same-Day-Plattform ist eine Auswahl aus dem Laden-Sortiment, das auf Lager ist.

Morgens bestellt – nachmittags geliefert

Das Besondere dabei: Der Kunde bestellt bis zum frühen Nachmittag – und König liefert noch am selben Tag zwischen 16 und 18 Uhr aus. Morgens bestellt – nachmittags geliefert, ist das Motto. Das funktioniere gut, Kunden nähmen das Angebot an. „Es darf aber gern noch etwas mehr sein“, so König.

Weil er ein Unternehmer aus Fallersleben sei, der sich schon seit vielen Jahren aktiv für die heimische Wirtschaft einsetzt, kam er auf diesen besonderen Lieferservice in Corona-Zeiten. „Ich stecke den Kopf nicht in den Sand, sondern versuche, so gut wie möglich, mit der neuen Situation klar zu kommen“, erklärt König.

Kollegen unter die Arme greifen

Er denke aber nicht nur an sich und kam deshalb auf die Idee, Einzelhändlern ohne Webshop in diesen harten Zeiten unter die Arme zu greifen. „Es gibt in Wolfsburg und Umgebung bestimmt Einzelhändler, die zwar eine Webseite, aber bislang keinen Onlineshop haben und deshalb derzeit schwer für ihre Produkte werben können“, vermutet Andreas König.

Ihnen bietet er an, kostenlos für sie einen eigenen SameDay Shop einzurichten – und zwar auf einer eigenen Subdomäne seiner Webseite. Das funktioniert so: „Die Händler können von ihrer Webseite direkt dorthin verlinken“, so König. „Das gesamte Geschäft läuft über sie. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Ich stelle lediglich die Infrastruktur und die erste Füllung mit Artikeldaten zur Verfügung.“

Wer interessiert ist, weitere Infos gibt es auf Königs Website: www.scm-fallersleben.de.

Von Sylvia Telge