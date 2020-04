Neindorf

Auch die Landfrauen im Hasenwinkel nähen zur Zeit fleißig Mundschutz-Masken. Uta Stute, erste Vorsitzende des Landfrauenvereins Hasenwinkel, mobilisierte in einer Rundmail die Landfrauen in den umliegenden Dörfern. In den letzten Tagen wurden schon über 50 Mundschutze genäht und dem Roten Kreuz in Fallersleben übergeben. Auch die Vorsfelder Landfrauen nähen aktuell Mundschutze.

„Wir befinden uns alle in einer sehr schwierigen Situation und mit dieser Aktion können wir vielleicht einen kleinen Beitrag zum Schutz gefährdeter Personen beitragen", so Uta Stute. Es werden noch Mitstreiterinnen gesucht, die Lust am Nähen haben. Es dürfen auch Freundinnen oder Bekannte sein.

Näh-Anleitungen im Internet

Jede sollte allerdings für sich alleine nähen, nicht in der Gruppe. Wegen der Ansteckungsgefahr. Es werde kein medizinischer Mundschutz produziert für Krankenhäuser, sondern für Pflegedienste, andere soziale Einrichtungen oder den Privatgebrauch. Wichtig: Es müssen Stoffe aus reiner Baumwolle verwendet werden, die bei 60 Grad waschbar sind. Anleitungen gibt es zum Beispiel im Internet unter: https://www. youtube.com/watch?v=WlrYCqeQOZg oder https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/anleitungmundschutz100.pdf.

Bitte bei den Landfrauen melden

Wer Lust hat, die Landfrauen zu unterstützen oder wer Mundschutz benötigt, meldet sich bitte bei Uta Stute unter Tel. (0151) 412 160 22 oder per E-Mail an utastute@gmail.com.

