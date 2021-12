Fallersleben

Seit Juni läuft ein Clowns-Projekt im Pflegeheim Schulzen Hof des DRK in Fallersleben. Es ist so erfolgreich, dass Unterstützerin Carolin Külps jetzt eine gute Nachricht überbrachte: Die Margarete-Schnellecke-Stiftung wird die Finanzierung für ein weiteres halbes Jahr sichern. Auch Angehörige spendeten bereits für die Clowns-Besuche. Die WAZ hat sich das Projekt einmal angeschaut.

Musik durchbricht auch Demenz-Mauern

Auf dem Flur klimpert eine Ukulele. Eine Heimbewohnerin singt, ein Mann mit roter Nase über der Corona-Maske nimmt die Melodie spontan auf und zupft die Saiten eines Instruments, seine Clowns-Kollegin schwingt im Takt ihren bunten Rock. „Wir machen nicht nur Döneken“, betont Tania Klinger, die als „Feodora“ das Heim gemeinsam mit „Pepe“ Christoph Lietz besucht. Es gehe darum, durch Komik eine Verbindung zu den Bewohnerinnen und Bewohnern aufzubauen. So können auch schwer an Demenz erkrankte Personen aus ihrer eigenen Gedankenwelt zumindest kurz ins Hier und Jetzt zurückkommen. „Humor heilt, das ist kein Geheimnis“, sagt Heimleiterin Angela Wesche. Sie hat das Projekt initiiert.

Pflegeheim Schulzen Hof Standort: Fallersleben Betreiber: Deutsches Rotes Kreuz Organisation: Zwei Wohnbereiche auf zwei Etagen mit Einzel- und Doppelzimmern Weitere Angebote: Friseurstube, Aufenthaltsbereiche und Sitzecken mit Bücherregal oder Fernseher, Dachterrasse mit Kräuter- und Gemüsegarten (zum Selbstbepflanzen), Gemeinschaftsbalkone, Tagesraum für dementiell erkrankte Bewohner Betreute: momentan 58 Frauen und Männer zwischen 60 und 96 Jahren Team für Betreuung und Pflege: 43 Mitarbeitende (Voll- und Teilzeit) Einrichtungsleitung: Angela Wesche Pflegedienstleitung: Peggy Kempf Sozialdienstleitung: Melanie Janzen

In Vorab-Gesprächen informiert Melanie Janzen vom Sozialdienst im Schulzen Hof die beiden Clowns grob über die Personen, denen sie begegnen werden. Das Betreuungsteam weiß oder ahnt zumindest, welche Themen helfen, Zugang zu den Menschen zu finden. Oft geht es um die Heimat oder die Orte der Kindheit, manchmal reicht schon ein einzelnes Wort in der Muttersprache. „Es gibt Menschen, die selbst nicht mehr verbal kommunizieren können. Da ist Blickkontakt schon ein Erfolg – dass sie die Kraft aufbringen, den Kopf zu wenden oder die Augen ein Stück größer werden, wenn sie eine schwebende Seifenblase verfolgen“, erzählt die Heimleiterin. Und in einer Gruppe schweißt das gemeinsame Erlebnis zusammen. „Das macht alle glücklich, auch die Ehrenamtlichen und Angehörigen.“

Zauberhaft: „Feodora“ lässt unter der Achsel einen Fingerhut verschwinden und hinter ihrem Rücken wieder auftauchen. Quelle: Boris Baschin

Im Aufenthaltsraum für Demenzkranke im Obergeschoss wird fröhlich gewinkt, als die Clowns hereinkommen. Zumindest von einigen. Feodora spricht eine Frau direkt an: „Wir kennen uns schon, oder?“, fragt sie und wechselt ins Plattdeutsche. Die Frau lächelt. Dann wird gezaubert und gesungen. Spätestens beim gemeinsamen Musik-Machen, als Feodora die WAZ-Print-Ausgaben, die auf dem Tisch liegen, kurzerhand zusammenrollt und so in Trommelstöcke verwandelt, ist es spürbar, das Gemeinschaftsgefühl.

Interview und Zaubertricks – Video vom Clownsbesuch:

Auch „Pepe und Feodora“ sind froh – nicht nur, weil das Projekt den Kulturschaffenden in Corona-Zeiten Auftritte vor Publikum verschafft. „Die menschliche Nähe ist hier etwas ganz besonders“, sagt Christoph Lietz. Er leitet sonst ein Theater und den Mitspielzirkus „Moskito“ in Hannover, Tania Klinger führt das Theater „Feuer und Flamme“ in Braunschweig. Zudem haben beide eine Clowns-Schule besucht und sind seit vielen Jahren sozialpädagogisch tätig.

Angela Wesche: „Wir möchten andere motivieren“

„Wir haben das Clowns-Projekt nicht erfunden, aber für die Altenpflege in Wolfsburg sind wir Vorreiter“, sagt Angela Wesche, „und wir möchten andere motivieren.“ Sie ist überzeugt, dass gut geführte Heime alten und kranken Menschen vieles zu bieten haben.

Diese Erfahrung, so betont sie, mache es auch Familienangehörigen leichter, sich gemeinsam mit den Pflegebedürftigen ohne schlechtes Gewissen für eine Unterbringung zu entscheiden, von der oft alle profitieren. Schade ist, dass der Pflegegeld-Regelsatz für solche Projekte nicht ausreicht. Gut, dass es die Margarete-Schnellecke-Stiftung und Privatspenden gibt.

Von Andrea Müller-Kudelka