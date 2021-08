Kästorf

Nach über zehn Monaten ist „Circus Belly“ wieder auf Tour: Unter dem Motto „Wir sind wieder da“ können die Zuschauer in Wolfsburg waghalsige Artisten, tollpatschige Clowns und wilde Tiere sehen. Die Premiere findet am Freitag, 17. September, auf dem Gelände des alten Landleben, Kohlgärten 3, statt.

Zirkusdirektor Klaus Köhler präsentiert Kamele, Lamas und Pferde. Zudem kündigt er die drei Artisten „The Gerlings“ an. In der Arena zeigen sie Tricks in luftiger Höhe sowie das „rotierende Rad des Todes“ – Nervenkitzel für die Gäste inklusive. „Diese Nummer muss man mit eigenen Augen gesehen haben“, sagt Köhler.

Akrobatik, Sketche und Hypnose im Zirkuszelt

Die beiden Schwestern Asia und Sara Curci aus Italien zeigen an den Strapaten und am Luftring in zehn Metern Höhe Akrobatik vom Feinsten. Und das ohne Sicherheitsleine. Die Sketche der Clowns Avantes, Angelo & Zippogalli lassen die Herzen von Kindern und Erwachsenen höher schlagen.

Auf einem Podest von nur zwei Metern Durchmessern zeigt das Duo Ferrandino eine Rollschuh-Show. Quelle: Circus Belly

Auf einem Podest von nur zwei Metern Durchmesser zeigt das Duo Ferrandino eine flotte Rollschuh-Show. Rouven Köhler ist der Feuerzauberer „Machado“. Nach dem Feuerspucken präsentiert er Riesenschlangen und einen Alligator, welcher hypnotisiert wird.

Viele Programm-Höhepunkte beim Circus Belly

Ein weiteres Highlight des Zirkus ist der Auftritt von „Houdini Jr.“, der in eine Zwangsjacke gesteckt wird. Anschließend wird der Artist kopfüber bis unter die Kuppel des Zeltes gezogen. Über ihm schwebt eine riesige Bärenfalle und nur ein Seil hält die Eisen auseinander. Und dann brennt auch noch diese Schnur. Schafft er es sich in 60 Sekunden zu befreien? Diese Gäste erfahren die Antwort.

Die Vorstellungen finden am 17. und 24. September um 17 Uhr statt. Am 18. und 25. September treten die Künstler um 15 Uhr und 19 Uhr auf. Am Sonntag, 19. September, um 11 Uhr und um 15 Uhr. Am Donnerstag, 23. September, und am Sonntag, 26. September, nur um 11 Uhr. Die Tickets sind über Eventim und an der Zirkus-Kasse erhältlich. Wegen des Hygienekonzepts sind maximal 400 Besucher pro Vorstellung zugelassen.

