Kästorf/Warmenau

Auf dem Gelände des früheren Landlebens in Kästorf/Warmenau gastiert noch bis kommenden Sonntag der Traditions-Circus Belly. Zur Premiere kamen jetzt rund 80 Gäste,überwiegend Familien. Begleitet wurde die Auftaktveranstaltung von Tierschützer-Protesten. WAZ-Mitarbeiterin Sinone Willmann durfte einen Blick hinter die Kulissen und exklusiv in die Tierhaltung werfen – hier ist ihr Bericht.

So ein Circus verbreitet eine eigene Atmosphäre

Popcorn und Zuckerwatte, glühende Lämpchen überall, Clowns und Artisten, die in der Tradition des Familienbetriebes auch Karten abreißen und Plätze zuweisen… so ein Circus verbreitet schon eine ganz eigene Atmosphäre – vor allem die vielen Kinderaugen leuchten und staunen, was es dort wohl alles zu sehen geben wird. Aber noch bevor wir parken können, machen uns Plakate von Tierschützern nachdenklich: Welche Tiere treten hier auf? Und werden sie artgerecht gehalten? Das sind berechtigte Fragen – und wir suchen Antworten darauf.

Draußen protestierten Tierschützer gegen die „Ausbeutung von Tieren“. Quelle: Roland Hermstein

Die Show selbst beginnt mit witzigen Clowns und sehenswerten Artisten: Besonders das Duo Ferrandino aus Italien bietet Spitzenakrobatik in luftiger Höhe und begeistert am Boden mit einer beeindruckenden Rollschuh-Show. Auch die Akrobatinnen Asia und Sara Curci, ebenfalls aus Italien, bieten Luft-Akrobatik vom Feinsten, bei der man nicht mal erahnen kann, wie viele Stunden harter Arbeit für solch ein außergewöhnliches Können vonnöten waren und sind.

Bei der Pferde-Show braucht der Zirkusdirektor keine Peitsche

Als die Musik gedimmt wird und das Licht ruhiger wird, legt sich plötzlich ein ganz besonderer Zauber über die Manege: Vier wunderschöne, tiefschwarze Friesen (große Pferde mit langer, glänzend schwarzer Mähne) laufen natürlicher Schönheit in die Manege ein. In ihrem eigenen, flotten Tempo formieren sie sich linksherum, rechtsherum und kreisen auch einstudiert tänzerisch umeinander herum. Alles klappt ohne Einsatz der Peitsche, die Tiere wirken harmonisch und bekommen Belohnungen in Form von Leckerli vom Zirkusdirektor. So weit, so gut.

Nach der Pause geht es weiter mit Clowns, Feuerschlucker und Entfesselungskünstler. Aber im zweiten Teil der Show werden drei Riesenschlangen in die Manege getragen und zur Schau gestellt, während ein Alligator außen herumläuft, zur Sicherheit begleitet von einem Dompteur. An dieser Stelle kommt spätestens wieder der Gedanke auf: Muss das sein?

Protestierer sind gegen „jegliche Ausbeutung von Tieren“

Wir hatten vor der Show die vor dem Circus protestierenden Tierschützer nach ihren Argumenten gefragt: „Wir sind gegen jegliche Ausbeutung von Tieren, die der Unterhaltung von Menschen dient. Durch die ständige Reiserei sind die Tiere Stress ausgesetzt und können nicht in ihrer natürlichen Umgebung leben,“ erklärten der Reislinger Bennet Kahrens (30) und Freundin Linda Walter (38, ebenfalls aus Wolfsburg).

Wir sprachen Zirkusdirektor Klaus Köhler auf diese Kritik an – und er nahm uns mit hinter die Kulissen zu den Ställen und Käfigen der Tiere. „Ich bin mit Tieren aufgewachsen und nur aus Tierliebe kann gute Arbeit mit den Tieren erwachsen“, betonte er. Tatsächlich sind die Pferdeboxen großzügig bemessen und mit Tageslicht durchflutet.

Die Diskussion über Tiere im Zirkus wird weitergehen

Für den Alligator und die Schlangen gibt es einen extragroßen Spezialanhänger: Mit Wasserbecken, zwei verschiedenen Boden-Ebenen und speziellen Wärmelampen ist hier für tropisches Klima und Auslauf gesorgt. Auch sehen wir eine Schlange, die sich derzeit häutet und deshalb in Ruhe gelassen wird. Klaus Köhler kümmert sich sichtbar um das Wohl seiner Tiere. Aber natürlich weiß auch er: Die Debatte über exotische Tiere im Zirkus ist berechtigt und wird weitergehen.

Weitere Vorstellungen im Circus Belly sind am Donnerstag und Freitag jeweils um 17 Uhr, am Samstag um 15 und 19 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr geplant.

Von Simone Willmann