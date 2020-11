Mörse

Am 31. Dezember schließt das „Chris Inn“ in Mörse seine Türen endgültig – und öffnet voraussichtlich zwei Monate später eine neue auf dem Vereinsgelände der Kleingartenanlage im Wellekamp in Wolfsburg. Christopher (Chris) Böckermann, Musiker und Kneipier aus Leidenschaft, gibt den Betrieb der Traditionsgaststätte mit Saal auf. Irish-Pub-Betreiber will er aber bleiben.

Mittelpunkt im Leben der Dorfgemeinschaft

Ein Wechsel der Besitzverhältnisse und die Unsicherheit im Gastronomiebereich durch die Corona-Pandemie sind die Gründe für den Umzug. 2009 hatte Böckermann das „Taun olen Mörser“ komplett von Hausbesitzerin Anny Klauenberg gepachtet und zum „Chris Inn“ gemacht. Auch Anny Klauenberg betrieb hier selbst eine Gaststätte – 42 Jahre lang. Das mehr als 100 Jahre alte Haus war und blieb ein Mittelpunkt im Leben der Dorfgemeinschaft, denn Böckermann stellte den Saal weiterhin für Veranstaltungen zur Verfügung. „Das brachte mir als Pächter wirtschaftlich nichts – wegen der hohen Gema-Gebühren und der Heizkosten“, erklärt Böckermann und ergänzt: „Ich habe es für die Vereine aber immer gern gemacht.“ Zudem organisierte er hier selbst Veranstaltungen, denn als Mitglied des Folk-Duos „Evergreen Brothers“ hat er in rund drei Jahrzehnten viele Kontakte in der regionalen Musikszene geknüpft.

Anzeige

Zur Galerie Christopher Böckermann wird seinen Irish Pub im Traditionsgasthaus in Mörse zum Jahresende schließen. Fotos aus dem WAZ-Archiv erinnern an einen Teil der bewegten Geschichte im Haus an der Dorfstraße.

Im Herbst 2019 verstarb die frühere Wirtin und Besitzerin, mittlerweile ist das Gebäude verkauft. Böckermann wollte selbst investieren, erhielt den Zuschlag allerdings nicht. Und dann kam im April auch noch Corona. Als die zweite Welle den Irish-Pub-Betreiber am 2. November erneut dazu zwang, die Gastronomie zu schließen, war laut Böckermann die Entscheidung für den Umzug in die Wolfsburger Innenstadt längst gefallen. Jetzt nutzt er die Zeit, um schon einmal zu packen. „Nur Theke, Tische und Stühle bleiben vorerst stehen, falls ich im Dezember doch noch einmal öffnen darf“, sagt er. Halloween-Party, Rocknacht oderOldie-Night waren ursprünglich geplant; und Whisk(e)y-Verkostungen. Nichts davon wird es wohl in Mörse noch einmal geben. „Das ist sehr schade“, sagt der Wirt.

Stammgäste aus der gesamten Region

Gleichzeitig schmiedet er schon Pläne für den neuen Standort in der Kleingartenanlage im Wellekamp. Der Vereinsvorstand sei auf ihn zugekommen. „Die wollen mich haben, so wie ich bin, und freuen sich drauf“, sagt Böckermann. Dass er sich räumlich deutlich verkleinert, sei in gewisser Weise durchaus von Vorteil angesichts der schwierigen Situation in der Gastronomie. Böckermann geht davon aus, dass seine vorwiegend auswärtigen Stammgäste trotzdem mit ihm zusammen umziehen.

Lesen Sie auch

Das trotz Corona verbliebene Team – eine festangestellte Kraft und zwei Aushilfen – will er möglichst weiterhin voll beschäftigen. Es gebe schließlich einen Biergarten im Wellekamp, der immerhin bis 22 Uhr genutzt werden darf. Große Open-Air-Konzerte seien dort rechtlich nicht möglich. „Aber ganz ohne Musik geht es nicht“, sagt Chris Böckermann.

Ideen für die Zukunft Was wird aus dem Gebäude in der Dorfstraße 3 in Mörse, das seit Jahrzehnten die einzige Gaststätte mit Saalbetrieb beherbergt? Der Mörser Landwirt Stephan Peeck, der seit 2011 eine Freie Tankstelle in Ehmen betreibt, hat das Haus gekauft. Er sei davon ausgegangen, dass der Pächter die Gaststätte noch bis 2025 betreibt. „Ich werde es nicht selbst tun“, betont er, „und zu Corona-Zeiten ist es schwierig, einen Nachfolger zu finden.“ Das Gebäude stelle für ihn eine Kapitalanlage dar. Angedacht sei weiterhin, dass Haus komplett – inklusive einer bereits renovierten Wohnung im Obergeschoss – zu verpachten. „Ich denke an ein Restaurant, bin aber offen für Konzepte.“ So könne er sich auch vorstellen, dass das Gebäude als Dorfgemeinschaftshaus genutzt wird. Umbauen könne man, falls sich gar nichts ergeben sollte. „Ich lasse mir Zeit und die Vereine können momentan wegen Corona sowieso keine Versammlungen abhalten“, so Peeck. Ortsbürgermeister Peter Kassel begrüßt, dass der neue Besitzer aus Mörse stammt und sich schon konstruktiv Gedanken über die Nachnutzung macht. Dass eine Anmietung durch die Stadt als Dorfgemeinschaftshaus in Frage komme, sei angesichts der Haushaltslage allerdings fraglich. „Wir wollen die Vereine nicht vergessen, aber die Sanierung der Mehrzweckhalle oder ein Ersatzneubau – das ist die Baustelle, um die ich mich erst einmal kümmern muss“, sagt er.

Zumindest Duos oder Trios möchte Böckermann unplugged weiterhin eine Bühne bieten. Um Pub-Atmosphäre zu schaffen, will er erst einmal renovieren – ein neuer Tresen, ein neuer Bodenbelag und eine Trennung in Raucher- und Nichtraucher-Bereich sind in der Kleingarten-Gaststätte geplant. „Wahrscheinlich werde ich mehrfach im Jahr umdekorieren“, überlegt er. Denn alles, was sich im Laufe der Jahre an den Wänden und in den Vitrinen in Mörse angesammelt hat, will er behalten. „Da brauche ich wohl noch einen Lagerraum“, überlegt der Wirt mit Blick auf das zurzeit etwas wüste Durcheinander beim Packen in Mörse.

Von Andrea Müller-Kudelka