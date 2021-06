Sülfeld

Die Calberlaher Straße ist ein Sorgenkind der Sülfelder. In diesem Jahr gab es laut Polizei schon zwei gemeldete Unfälle in Höhe des Zebrastreifens – im März mit einer 13-jährigen Radlerin und im Mai wurde eine 87-jährige Fußgängerin angefahren, der Autofahrer flüchtete. Die Zahl der gefährlichen Situationen sei noch deutlich höher, sagt Roman Dettmann (PUG). Fast täglich werde er darauf angesprochen. Weitere Unsicherheiten gebe es an den Einmündungen der Nebenstraßen. Deshalb müsse der Bereich am besten insgesamt überplant werden.

Dettmann ist selbst Anwohner und außerdem Vize-Ortsbürgermeister im Ortsrat Fallersleben-Sülfeld. Ab September soll die Bahnbrücke im Zuge des Ausbaus der Weddeler Schleife neu gebaut und die Fahrbahn deshalb verschwenkt werden. Darin sieht seine Fraktion eine große Chance, gleich den gesamten Bereich rund um den Denkmalplatz neu zu bewerten und neu zu gestalten. Ein entsprechender Antrag wurde am 31. Mai durch die Partei gestellt.

Im Berufsverkehr wird es oft haarig

Es gibt mehrere Probleme und es gab auch schon Versuche, diese baulich zu lösen. Besonders im morgendlichen Berufsverkehr wird es oft haarig – zum einen wegen der hohen Geschwindigkeit, mit der Autos auf der abschüssigen Fahrbahn in den Ort hineinfahren, zum anderen weil morgens auch viele Eltern ihren Nachwuchs zu Fuß oder mit dem Rad zur St.-Marien-Kita in der Straße Großer Winkel bringen. Auch der Netto-Markt liegt direkt an der Einmündung zum Großen Winkel.

Hinzu kommen rund um den Denkmalplatz zwei Haltestellen, wo sich Autofahrende gern an den stehenden Bussen vorbei schlängeln, und weitere problematische Einmündungen. Sichtbehinderungen gebe es nach rechts beim Ausfahren aus dem Gartenweg in Richtung Calberlah. Und völlig unklar ist den meisten die Verkehrsregelung beim Einfahren von der Dorfstraße auf den Forstweg.

Gewöhnungseffekt an Einmündung bleibt aus

Dort weist ein Schild darauf hin, dass man vor dem Rechts-Abbiegen das Denkmal erst umrunden muss – während der Verkehr, der aus dem Forstweg kommt, eben diese erste Einmündungen als Ausfahrt nutzen soll, weil beide Spuren zu eng für Begegnungsverkehr sind. Daran hält sich nur kaum jemand. Die meisten versuchen es genau andersherum. Doch das ist eben wegen des nahen Zebrastreifens an der zweiten Einmündung nicht erwünscht. „Die Grundidee dieser Verkehrsführung war richtig“, meint Dettmann, „nur leider hat sich auch nach Jahren noch immer nicht der erhoffte Gewöhnungseffekt eingestellt.“

„Die im September beginnenden Bauarbeiten an der Bahnbrücke Calberlaher Straße und die damit verbundene Straßenverschwenkung bieten Anlass, im gleichen Zuge die Verkehrssicherheit durch bauliche und regelnde Maßnahmen zu verbessern“, heißt es jetzt in der Begründung des PUG-Antrags. Dabei müssten nochmal Experten ran, wünscht sich Dettmann.

Schwerer Unfall im Mai auf der Dorfstraße in Sülfeld: Ein 87-Jährige wurde angefahren und auf den Bordstein geschleudert. Quelle: Polizei

Laut Polizei gilt der Bereich trotz der beiden jüngsten Ereignisse nicht als Unfallschwerpunkt. „Es sind keine Häufungen verzeichnet, in den letzten drei Jahren gab es nur einen weiteren Vorfall“, sagt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. „Handlungsbedarf gibt es trotzdem!“, betont Roman Dettmann.

Von Andrea Müller-Kudelka