Bei der Beratung über die Verlegung der Stadtteilbibliothek ins Lernzentrum tritt die CDU Fallersleben/ Sülfeld auf die Bremse: Vor einer Entscheidung im Ortsrat brauche man erst die Antworten der Verwaltung, um diese mit den Bürgern zu diskutieren.

Auf einer von der CDU anberaumten Bürgerversammlung im März hatte Stadträtin Iris Bothe Fragen der Bürger zur geplanten Integration der Bücherei ins Lernzentrum beantwortet. „Jedoch sind hierbei auch einige Fragen entstanden, die wir mit einer Anfrage beantwortet haben wollten“, teilt die CDU mit.

Versuch zur Lärmbelastung durch Musikschule in Verwaltung

Die Christdemokraten wollen von der Verwaltung wissen, wie die Räume im Lernzentrum aufgeteilt werden sollen und welche Kosten für Umzug und Lärmschutz in der Verwaltungsstelle anfallen. Ein wichtiger Punkt sei auch die Frage, wie die Trennung von Schul- und Büchereibetrieb gewährleistet werden soll.

Die Bürgerschaft habe zudem alternative Räume für die Musikschule vorgeschlagen. Hintergrund ist der Plan der Stadt, in einem Ringtausch frei werdende Räume in der Verwaltungsstelle der Musikschule zur Verfügung zu stellen und damit in der Glockenbergschule benötigte Räume freizuschlagen. Aus diesem Grund will die CDU einen Vorschlag aus der Bürgerrunde umsetzen: Ein Versuch mit der Musikschule soll zeigen, ob der Schall der Instrumente die Arbeit in den Räumen der Verwaltung im Erdgeschoss beeinträchtigt. Die Ergebnisse der Messungen sollen dem Ortsrat bei der Entscheidung helfen.

CDU will Antworten der Verwaltung erst mit Bürgern diskutieren

Die Verwaltung habe im Juni angekündigt, die Anfragen in der September-Sitzung zu beantworten, heißt es in einer Mitteilung der CDU. „Dass zeitgleich ein Grundsatzbeschluss gefasst werden sollte, davon war damals nicht die Rede.“ Doch die CDU will die Antworten der Verwaltung vorher mit den Bürgern besprechen. „Aus diesem Grund sehen wir eine Entscheidung in der kommenden Ortsratssitzung als zu verfrüht an und werden auf die Verschiebung des Beschlusses auf die kommende Sitzung hinwirken wollen“, sagte Fraktionssprecher André-Georg Schlichting.

