Diebstähle, zerkratzter Lack, versuchter Einbruch und jetzt drei Brandanschläge in zwei Nächten: Familie Koss aus Sülfeld sieht sich monatelangem Psychoterror ausgesetzt. Und die Gewalt scheint immer mehr zu eskalieren: In der Nacht zu Samstag brannte es hinter einer Garage, das Feuer sprang dieses Mal sogar aufs Nachbargrundstück über.

„Noch mehr kann ich nicht verkraften“, sagt Lilia Koss und lässt den Blick über ihren Garten wandern. Neben dem angekohlten Gartenhäuschen stehen die Reste eines Zauns, unweit davon die Reste geschmolzener Mülltonnen. Ein völlig verbrannter Motorroller und eine zerstörte Kettensäge vervollständigen das Bild.

Die Mülltonnen und der Schuppen sind schon in der Nacht zu Freitag zwei unheimlichen Bränden zum Opfer gefallen. Nur eine Nacht später musste die Feuerwehr abermals zu dem Haus in der Straße „Vor dem Busch“ ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten diesmal morgens zwischen 4 und 4:40 Uhr Holzreste hinter einer Garage in Brand. „Beim Eintreffen unserer Kameraden hatte sich das Feuer bereits auf den Holzzaun und Teile der Garage ausgebreitet. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine weitere Ausbreitung zum angrenzenden Carport auf dem Nachbargrundstück verhindert werden“, berichtet Jan Freiberg, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Sülfeld. „Langsam wird es unheimlich.“

„Langsam wird es unheimlich“: Jan Freiberg, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Sülfeld. Quelle: privat

Für Lilia Koss ist dieses dritte Feuer ein Schock – und doch keine Überraschung. „Am 25. Januar ging es los“, erinnert sie sich. „Seitdem habe ich sieben Mal die Polizei gerufen.“ Zuerst war die Gartentür ausgehebelt worden, dann verschwanden Kleinigkeiten aus dem Vorgarten. Auf der Außenwand tauchten mehrfach Graffiti auf, die Außenbeleuchtung und Wildkameras wurden zerstört oder gleich mitgenommen. Ihr Wagen sei ebenfalls zerkratzt worden, sagt Koss und deutet auf den frisch erneuerten Lack. Und an der Terrassentür seien Spuren eines versuchten Einbruchs zu erkennen gewesen.

„Auf den Kosten bleibe ich selbst sitzen“

Ihre Familie sei dabei das einzige Opfer in der Nachbarschaft, berichtet die Sülfelderin. „Die Polizei hat mir schon Versicherungsbetrug unterstellt. Aber ich habe die Versicherung gar nicht herangezogen, ich bleibe auf allen Kosten selbst sitzen.“

„Meine Kinder können nicht mehr schlafen“

Wer hinter den Anschlägen steckt, wisse sie beim besten Willen nicht, sagt Koss. „Ich weiß nicht, was ich denken soll. Aber das ist Psychoterror. Meine Kinder können nicht mehr schlafen und mein Blutdruck geht durch die Decke.“

Der einzige Hinweis stamme von ihrer Nachbarin: „Sie hat gesehen, wie hier ein weißer Golf mit 80 km/h um die Kurve gerast ist, und 30 Sekunden später hat es geknallt, sagt sie. Und als sie aus dem Haus lief, hat sie auch schon die Flammen gesehen.“

Nachbarskinder sind verstört

Auch die Nachbarn auf der anderen Seite des Hauses haben den Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Ihren Zaun, der an Koss’ Grundstück grenzt, konnten die Einsatzkräfte nicht mehr retten – und auch um die Gemütsruhe ist es fürs Erste geschehen. „Mein Sohn hat heute Nacht bei mir geschlafen“, berichtet eine Mutter. „Unruhig ist man schon, wenn es in zwei Nächten nacheinander brennt.“

Die Polizei ermittelt nun und hofft auf Hinweise. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sollten sich bei der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361-46460, melden.

Von Frederike Müller