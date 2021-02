Die Unfallgefahr an der Brandruine in der Fallersleber Bahnhofstraße ist vorerst gebannt. Die Gasleitung ist repariert und Optiker Zimberg kann nebenan jetzt auch wieder arbeiten. Die Brandursache aber bleibt vorerst ungeklärt. Hausbesitzer Teja Schönberger erläutert zudem, warum weitere Abbruch-Arbeiten warten müssen – denn das liegt nicht nur am Wetter.