Fallersleben

Es hätte schlimm ausgehen können: Ein Gas-Tank geriet am frühen Mittwochmorgen in der Wolfsburger Landstraße in Brand. Weil Nadine Klein von der Bäckerei und Konditorei Cadera die Feuerwehr aber so früh alarmiert hatte, konnten die Einsatzkräfte Schlimmeres verhindern.

Eigentlich wäre die Verkäuferin erst um 3.10 Uhr bei der Arbeit gewesen. „Aber ich war schon früher wach, bin deshalb früher losgefahren“, erzählt sie. Als Nadine Klein gegen 2.30 Uhr die Stühle nach draußen stellte, hörte sie ein seltsames Zischen, „und es roch komisch“. Flammen gab es keine. Trotzdem alarmierte sie die Feuerwehr.

Weil hohe Explosionsgefahr bestand, sperrte die Polizei den Bereich weiträumig ab

Eine gute und richtige Entscheidung: Als die Cadera-Mitarbeiterin einige Minuten später wieder nach draußen schaute, sah sie bereits hohe Flammen. Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Fallersleben waren vor Ort ebenso die Polizei. Weil Explosionsgefahr bestand, mussten Nadine Klein und ihre Kollegin Susan Rommelmann, die inzwischen eingetroffen war, sofort die Fallersleber Cadera-Filiale verlassen. Sie verfolgten den Einsatz von der Mozart-Kreuzung aus. Die Polizei hatte den Bereich großräumig abgesperrt.

Marc Katholing war schnell am Einsatzort. Quelle: Britta Schulze

Auch Marc Katholing, Inhaber von Radmarkt Hahne, war am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr am Einsatzort. Die Wach- und Schließgesellschaft hatte ihn über den Brand informiert. Durch den brennenden Gas-Tank entstand erheblicher Schaden am benachbarten Fahrrad-Geschäft: Das Glas in den Türen ist zerstört, die Geschäftsräume sind verrußt und verqualmt. Katholing geht aber davon aus, dass der Geschäftsbetrieb „Dienstag nach Ostern wieder laufen kann“.

Helme und Textilien seien durch den Brand wohl unbrauchbar, die Fahrräder verschonten die Flammen. „Wir hatten Glück, dass keine E-Bikes betroffen sind“, so der Inhaber. Akkus und Feuer – das hätte böse ausgehen können. Marc Katholing ist froh, dass die Sicherheitsanlage seines Geschäfts so sensibel auf Rauch und Wärme reagiert habe und schnell auslöste. Und dass die Mitarbeiterin von Cadera so besonnen reagiert habe.

Von Sylvia Telge