Blickpunkt Fallersleben: Noch lange Zeit kein richtiges Altstadtfest?

Fallersleben

So etwas hat es in der über 50-jährigen Geschichte der Fallersleber Fördergemeinschaft „Blickpunkt“ noch nicht gegeben: Gleich zwei Jahreshauptversammlungen und eine Gesprächsrunde standen am Dienstag im großen Saal des Hoffmannhauses auf dem Programm. Nachgeholt wurde die Bilanz des Jahres 2019, die wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr ausfallen musste. Thema war auch das Altstadtfest, das vermutlich auf längere Sicht nicht in bekannter Form stattfinden kann.

Vorsitzender Otto Saucke erinnerte ans Altstadtfest 2019, das damals noch in gewohnter Form ausgerichtet wurde. Der Besuch sei wieder fantastisch gewesen, für den Blickpunkt allerdings sei das Fest zunehmend eine große Herausforderung: „Uns laufen die Kosten davon“, erklärte Saucke. „Alles ist deutlich teurer geworden.“ Wann jemals wieder ein Altstadtfest in der gewohnten Attraktivität durchgeführt werden könne, vermochte der Vorsitzende nicht zu prognostizieren: „Ich befürchte, dass wir noch vier oder fünf Jahre mit den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie leben müssen.“ Im vergangenen Jahr fiel es coronabedingt aus – und auch für dieses Jahr sieht es angesichts steigender Corona-Zahlen nicht gut aus. Blickpunkt-Vorsitzender Saucke schlug zwar eine Alternativ-Veranstaltung vor, aber das kam bei vielen Mitgliedern nicht gut an...

Kartoffelsonntag fand im Pandemie-Jahr 2020 unter erschwerten Bedingungen statt

Aber auch unter erschwerten Bedingungen konnten im vergangenen Jahr einige Veranstaltungen erfolgreich durchgeführt werden. Saucke nannte in diesem Zusammenhang unter anderem den Kartoffelsonntag. Allerdings zeigte sich auch, dass die Kommunikation in der Blickpunkt-Gemeinschaft wesentlich erschwert war, weil man sich nicht in den Gesprächsrunden austauschen konnte. Geplant ist nun eine Satzungsänderung, um auch zukünftig virtuelle Sitzungen zu ermöglichen. Vorstandsmitglied Andreas König pflegt zudem eine Fallersleben-App. Otto Saucke rief Handel, Handwerk und Gewerbe dringend auf, diese App zu nutzen.

Kartoffelsonntag in Fallersleben: Trotz Corona konnte die Blickpunkt-Gemeinschaft einige Veranstaltungen wie den verkaufsoffenen Sonntag auf die Beine stellen. Quelle: Britta Schulze

In einem Grußwort würdigte Stadtrat Dennis Weilmann die gute Zusammenarbeit von CMT und WMG mit den Wirtschaftsverbänden in Fallersleben und Vorsfelde und ging auf die aktuellen Probleme für Veranstaltungen in Covid-19-Zeiten ein. Die Rechtslage ändere sich ständig, doch mit der WMG könne sich der Blickpunkt auf einen starken Partner an seiner Seite verlassen. Weilmann sprach über die Förderprogramme für die Innenstädte und über schwierige Bedingungen für verkaufsoffene Sonntage.

Es gibt je einen verkaufsoffenen Sonntag in Fallersleben und Vorsfelde

In intensiven Gesprächen mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sei es allerdings gelungen, hinsichtlich der verkaufsoffenen Sonntage eine längerfristige Lösung zu finden. So seien für zunächst drei Jahre drei verkaufsoffene Sonntage in der Innenstadt und je ein verkaufsoffener Sonntag in Fallersleben und Vorsfelde ausgehandelt worden. Weniger günstig sei allerdings, dass die Veranstaltungen in Vorsfelde und Fallersleben am gleichen Tag stattfinden müssten.

Beim Blickpunkt Fallersleben fanden auch turnusmäßig Wahlen statt Quelle: Burkhard Heuer

Zudem wurden während der Versammlung Wahlen nachgeholt. So wurde Vorsitzender Otto Saucke für weitere vier Jahre in seinem Amt bestätigt. Mit Dank und Blumen verschiedet wurde Birthe Melchior, die nach neun Jahren nicht mehr für das Amt der Schatzmeisterin kandidiert hatte. Ihr Nachfolger ist Christian Heine. Als weitere Vorstandsmitglieder wurden Ann-Christine Mohr bestätigt und Manuel Gehrmann neu ins Amt gewählt. Saucke dankte für die Wiederwahl und würdigte das konstruktive Miteinander im Vorstand. „Die Arbeit macht richtig Spaß,“ sagte er.

Von Burkhard Heuer