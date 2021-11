Fallersleben

Um 14 Uhr ging’s schon los mit „Kunst & Licht“ in der Altstadt von Fallersleben, aber erst mit Einbruch der Dunkelheit machten sich die meisten Besucher und Besucherinnen auf den Weg über die Meile. Die zog sich diesmal – denn die Abstände zwischen den Ständen waren zum Teil recht groß. „Dafür fühlen wir uns sichererer“, kommentierte eine Besucherin. „Und man kann viel besser gucken!“

Der erste Hingucker in der für den Durchgangsverkehr gesperrten Bahnhofstraße sind Kerzen und Licht-Häuschen aus Papier. die beiden Freudinnen Sonja Roeloffs und Ina Asmus freuen sich riesig, dass sie nach der Corona-Pause 2020 wieder gemeinsam bei „Kunst&Licht“ unterwegs sein können. Quelle: Roland Hermstein

Es war die erste Großveranstaltung in Wolfsburg, die zumindest zum Teil unter 2G-Bedingungen stattfand. An drei Kontrollpunkten (Denkmalplatz, Bahnhofstraße und Westertor) prüfte das Blickpunkt-Team Impf- oder Genesenennachweise und verglich die Daten mit einem Lichtbildausweis. Wer die Prüfung bestand, bekam ein weißes Armand aus Papier und durfte sich damit ausgerüstet auch etwas zu essen oder zu trinken an den Ständen kaufen.

Wer nicht geimpft war oder einfach auf Nummer sicher gehen wollte, konnte sich im kleinen Zelt vor der Osterloh-Apotheke testen lassen. Das ist übrigens sogar am Sonntagvormittag geöffnet. Mit etwas Wartezeit musste man dort am Freitagabend rechnen – und auch bei der Bändchen-Ausgabe bildeten sich Warteschlangen. Das tat der Begeisterung keinen Abbruch. Ein Schatten fiel allerdings auf die Veranstaltung, als gegen 18 Uhr ein Brand in einem Friseurladen ausbrach. Das Haus musste evakuiert werden und die Feuerwehr rückte an.

Schöne Atmosphäre: Bunte Kerzengläser und Strahler sorgen heute für eine ganz besondere Stimmung in der Altstadt von Fallersleben. Quelle: Roland Hermstein

Vorteil der Bändchen: Sie trugen einen QR-Code, mit dem man zum Ausstellungs-Verzeichnis im Internet gelangte. Wer nichts verpassen wollte, warf besser einen Blick darauf, denn die Kunst- und Handarbeits-Schätze hinter den Türen oder im Obergeschoss einiger Geschäfte waren zum Teil nicht ganz leicht zu finden, wenn man nicht wusste, wo man suchen muss.

Von Andrea Müller-Kudelka